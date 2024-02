El único candidato contrario a la guerra en Ucrania se presenta a las presidenciales rusas para arrebatar el poder a Putin

sábado 03 de febrero de 2024

El opositor ruso Boris Nadezhdin, el único candidato que aboga por la paz en Ucrania, presentó hoy ante la Comisión Electoral Central (CEC) las firmas necesarias para registrar su candidatura a los comicios presidenciales del 17 de marzo, en los que el actual líder ruso, Vladímir Putin, se presentará a la reelección.



“¡Lo hemos conseguido!”, dijo en su canal de Telegram



En el vídeo se pueden ver las cajas con las 105.000 firmas recolectadas por el político liberal desde el pasado 8 de enero.



Nadezhdin, de 60 años, recabó más de 200.000 signaturas, el doble del mínimo requerido (100.000) para poder registrar su candidatura presidencial.



El liberal pudo presentar las firmas tras recibir el apoyo unánime de la oposición en la cárcel y en el exilio a su promesa de detener la campaña militar rusa en Ucrania, el primer punto de su programa electoral.



Nadezhdin calificó de “error fatal” el comienzo de la guerra en Ucrania y aseguró que quiere llegar a la presidencia para que Rusia sea “grande, pacífica y libre”, aunque no se ha mostrado dispuesto a devolver a Kiev los territorios anexionados por el ejército ruso.



La campaña de recogida de firmas se convirtió en la primera muestra masiva y legal de repulsa contra la guerra desde el inicio de la contienda en febrero de 2022.



Con todo, analistas y opositores creen que Nadezhdin tiene muy pocas opciones de ser registrado, ya que la Administración presidencial teme que aglutine a todos los descontentos no solo con la guerra, sino con la deriva autoritaria del Kremlin.



Nadezhdin, quien ha negado tanto contactos con la oposición como el ser un proyecto del Kremlin, como han comentado algunos expertos, ha asegurado que recurrirá a los tribunales y solicitará autorización para convocar manifestaciones de protesta en caso de no ser registrado.



La presidenta de la Comisión Electoral Central (CEC), Ela Pamfílova, ya rechazó en el pasado la inscripción y el registro por motivos infundados a candidatos opositores críticos con el Kremlin.



La CEC registró este lunes la candidatura del presidente ruso, Vladímir Putin, que como independiente tuvo que presentar 300.000 firmas.



Sus correligionarios recabaron 3,5 millones de firmas, lo que fue puesto en entredicho por Nadezhdin, quien se preguntó: “¿Dónde están las colas a favor de Putin?”.



Aunque aseguró públicamente que no lo haría, Putin reformó la Constitución en 2020 para poder presentarse a la reelección, algo que podrá volver a hacer dentro de seis años y, de esa forma, permanecer en el Kremlin hasta 2036.



Putin, de 71 años y cuya gestión es aprobada por el 80 % de los rusos, según las encuestas oficiales, debería ganar las elecciones con más votos que en 2018, cuando sumó más del 76 % de los sufragios



La CEC había registrado hasta ahora a cuatro candidatos: Putin; el comunista Nikolái Jaritónov; el ultranacionalista Leonid Slutski y el representante de Gente Nueva, Vladislav Davankov.