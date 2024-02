La mejor francotiradora ucraniana : "Estoy preparada para matar a Putin", si no es asesinado antes, lo matarán "sus propios secuaces".

La francotiradora más letal del Ejército ucraniano cree que «Putin no vivirá para ser juzgado»

lunes 19 de febrero de 2024

lunes 19 de febrero de 2024 , 21:29h

Es agosto de 2017. El visor nocturno de la francotiradora ucraniana Olena Bilozerska, de 44 años, muestra una cruz sobre una imagen en blanco y negro.



En el centro de la mirilla, dos combatientes del Dombás, independentistas prorrusos en las filas de Moscú, a 200 metros de distancia moviéndose entre trincheras.



Suenan tres disparos del rifle Zbroyar Z-10 de Olena. Uno de los combatientes cae fulminado. A continuación, pone en el centro de la cruz al otro combatiente prorruso, que huye despavorido. Otros tres disparos y el enemigo cae muerto en el interior de su trinchera.



El vídeo de la acción de Olena Bilozerska, periodista antes de la guerra y la francotiradora más letal de Ucrania, ha corrido como la pólvora por las redes sociales ucranianas a pesar de su antigüedad, y ya se la denomina heroína de las fuerzas de Kiev.



Según señaló The Sun, Olena ha eliminado al menos a 10 combatientes rusos con su rifle desde la guerra del Dombás, en 2015.



La francotiradora ha permanecido activa desde entonces –con un paréntesis de desmovilización entre 2020 y 2021– y sigue defendiendo la independencia e integridad territorial de su país en la actual guerra contra Moscú.



Olena Bilozerska, que combate en la Unidad Especial Artan de Ucrania, tiene una mejilla paralizada por el impacto de una bala. Su marido, también combatiente, compartió trinchera en varias ocasiones con ella.



Tras eliminar a los dos combatientes prorrusos en una sola acción, recogió los casquillos de las balas y los empleó para hacer un anillo con una bala. Se trata de una vieja tradición del francotirador que tiene su origen en la Primera Guerra Mundial.



En declaraciones realizadas a The Sun, Olena se muestra vehemente respecto a Putin. «No vivirá para ver el tribunal internacional donde debería ser juzgado», profetizó.



«Cuando la elite rusa se dé cuenta de que el gobierno de Putin se está dejando de ser rentable para ellos, sus propios secuaces lo envenenarán o lo matarán», añadió.



Sin embargo, reconoce que «lo mataría si pudiera, pero no es realista para mí optar a esa oportunidad».



Además, se mostró pesimista respecto al futuro de una Rusia sin Putin, y auguró que Moscú seguirá siendo un agresivo enemigo: «El próximo líder ruso no será amigo de Ucrania», aseguró.



También advirtió que «si Putin logra conquista Ucrania, sus próximas víctimas serán Moldavia, Polonia, los Estados bálticos y Finlandia».