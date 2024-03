La temperatura mínima será este miércoles en Tamajón de 1°C y la máxima podría alcanzar los 11°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 12 km/h y dirección sur

0ºC de mínima y 13ºC de máxima este miércoles de marzo en Guadalajara

Este miércoles amanecerá en Guadalajara a las 7:41 y anochecerá a las 19:08, las temperaturas estarán entre 0°C y 13°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo con una velocidad de 10 km/h y de dirección suroeste

miércoles 06 de marzo de 2024 , 07:15h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos o despejados al principio del día aumentando a nuboso o cubierto con predominio de nubes medias y altas.



No se descarta alguna bruma o niebla dispersa en el sureste de Albacete al final del día. Temperaturas mínimas con cambios ligeros, predominando los aumentos en las zonas de montaña de la mitad occidental y los descensos en el resto de la Comunidad.



Temperaturas máximas en aumento.



Heladas débiles generalizadas en Guadalajara, Cuenca, norte de Albacete y Manchas de Ciudad Real y Toledo, que pueden ser más intensas en zonas altas de la Ibérica. Vientos flojos variables que tenderán a componente sur.



Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 17ºC en Albacete, entre los 1 y los 18ºC en Ciudad Real, entre -2 y 15ºC en Cuenca, entre 0 y 13ºC en Guadalajara y entre 3 y 18ºC en Toledo.



La llegada este jueves de un NUEVO TEMPORAL dejará lluvias generalizadas y abundantes en España.-



La llegada de una nueva borrasca al noroeste de la Península generará precipitaciones generalizadas y abundantes en el país, sobre todo a partir del jueves 7 de marzo y durante el resto de la semana, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Este miércoles, el cielo se irá cubriendo de oeste a este con nubosidad, pero aún no se esperan precipitaciones. Será el jueves cuando el primer frente barrerá la Península de oeste a este, dejando las precipitaciones más abundantes en el tercio oeste peninsular.



En el Levante peninsular y en Baleares, serán menos intensas y no llegarán hasta la madrugada del viernes. La cota de nieve estará entre los 1.200-1.600 metros, por lo que solo se darán acumulaciones en los principales sistemas montañosos, donde también se esperan rachas de viento muy fuertes.



A últimas horas del jueves empezará a entrar por el oeste una masa de aire de origen marítimo polar, que se extenderá a toda la Península durante el viernes, provocando un descenso térmico acusado y bajando la cota de nieve hasta los 800-1.100 metros.



El viento del suroeste húmedo hará que continúen las precipitaciones el viernes, pero serán menos intensas y más dispersas que el día anterior. Se espera que afecten más a Andalucía y en especial a Galicia, ya que el centro de la borrasca permanecerá estacionario al noroeste de la Península, lo que también provocará este día un fuerte temporal costero en el Cantábrico.



NUEVAS BORRASCAS EL FIN DE SEMANA

El sábado será el día más adverso de este episodio ya que una nueva borrasca, más profunda, reemplazará a la anterior situándose también al noroeste, con un frente que barrerá la Península de oeste a este. Según Aemet, los escenarios apuntan a que este nuevo frente sea más activo que el del jueves y dejará precipitaciones más intensas.



Se esperan nevadas copiosas en los principales sistemas montañosos pero aún existe una alta incertidumbre sobre si nevará en zonas de la meseta, siendo muy poco probable en la meseta sur y con una mayor probabilidad en la meseta norte.



El domingo, la mayoría de escenarios apuntan a que la borrasca irá rellenándose y se desplazará hacia el norte, por lo que se espera una progresiva estabilización atmosférica en la Península. Este día todavía podrán darse precipitaciones generalizadas, pero menos intensas que en días anteriores.



De cara a la próxima semana, la Aemet espera que las precipitaciones queden restringidas al extremo norte peninsular.