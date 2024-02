Los pueblos de la zona de Molina demandan más seguridad y mayor financiación para luchar contra la despoblación

Aseguran que “no pueden sustituirse agentes de la guardia civil por simples cámaras” y critican que municipios pequeños “tengan que asumir el coste de las mismas cuando es competencia el Gobierno central”

sábado 24 de febrero de 2024 , 21:02h

El Partido Popular de Guadalajara continúa la ronda de reuniones comarcales por la provincia para conocer las demandas y necesidades de los municipios. Hombrados ha sido escenario hoy del encuentro con alcaldes y portavoces de la zona de Molina, precisamente los asistentes han mostrado su preocupación por la falta de seguridad en la zona y ha exigido mayor financiación para luchar contra la despoblación.



El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha señalado que a principios de enero de este año, tras una publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil, el gobierno de Pedro Sánchez comenzó un proceso de reorganización de las compañías y de los cuarteles y anunciaron que en un plazo de cinco años se eliminarán los 61 Puestos Auxiliares en Oficinas de Atención Ciudadana que están ubicados en diferentes puntos de España. En concreto, la provincia de Guadalajara cuenta con 3 puestos auxiliares: el de Alustante, el de Milmarcos y el de Orea. Puestos, que, de cerrarse, ha explicado Castillo, “dejarán a la zona de Molina de Aragón solo con los Puestos de Molina de Aragón, Checa, Maranchón y Zaorejas”.



En este sentido, los alcaldes y portavoces han apuntado que las cámaras de seguridad “están bien, pero no son la solución”, y han criticado que “siendo competencia del ministerio, las tengan que pagar los ayuntamientos. No se puede sustituir a la guardia civil por cámaras”.



La despoblación y la falta de financiación en la zona para conseguir atraer más población y crear nuevos negocios es otra de las grandes preocupaciones. Castillo ha criticado que los socialistas hayan prometido en infinidad de ocasiones la puesta en marcha de medidas y planes especiales para las zonas despobladas de nuestra provincia que “se han quedado en meras cortinas de humo, o lo que es lo mismo, promesas incumplidas”.



En definitiva, “no podemos permitir que la gente que no conoce nuestras realidades, indique cómo debemos vivir en nuestros pueblos”. Por todo ello, daremos traslado de estas peticiones y demandas, en forma de preguntas o mociones, en las diferentes administraciones, provincial, regional y nacional”. En esta reunión también ha participado la alcaldesa de Hombrados como anfitriona, María José Chueca, y los diputados provinciales, Concha Casado, Javier Abab y Octavio Contreras así como alcaldes, portavoces y ediles del Señorío de Molina.



