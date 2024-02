La alcaldesa Ana Guarinos entrega a Antonio Herráiz el premio Libertad de Expresión

El Ayuntamiento de Guadalajara patrocina este premio de periodismo que convoca la Asociación de la Prensa de Guadalajara y que hoy se entregaba junto a otros reconocimientos, al tiempo que presentaban el Anuario de la Prensa, que cumple ya 25 años.

REDACCION

jueves 22 de febrero de 2024 , 12:33h

La Asociación de la Prensa de Guadalajara celebraba esta tarde la entrega de sus premios de periodismo, así como los reconocimientos que la propia Asociación realiza a personajes y entidades de la cultura, el deporte, la empresa y valores humanos.



Este año el Premio Libertad de Expresión que patrocina el Ayuntamiento de Guadalajara y cumple su décimo octava edición ha recaído en el Antonio Herráiz por su artículo de opinión titulado “Hermana, yo si te creo”, publicado en La Tribuna de Guadalajara el 12 de mayo de 2023.



Era la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien hacía entrega del diploma y el premio, destacando la decisión unánime del jurado, integrado por Mar Corral, Fernando Rojo, Juan Garrido y Roberto Mangas, “que no tuvo dudas entre los 18 trabajos presentados”.



“Este artículo es la denuncia pública y publicada de una agresión sexual a una adolescente de 18 años, a la que un desalmado celador, delincuente, sinvergüenza le robó su inocencia en un momento de extrema debilidad, estando ingresada en el hospital de Guadalajara por un trastorno de la conducta alimentaria; y la denuncia también de la impotencia y desprotección que una mujer, una adolescente, casi una niña, sintió en un lugar en el que debería haberse sentido protegida y cuidada”, explicaba la alcaldesa.



Guarinos recordaba la proximidad al 8 de marzo, Día internacional de la mujer, para declarar “qué fácil es hablar de mujer y de igualdad; y qué falso, hipócrita, es callar cuando hay que hablar alto y claro y denunciar públicamente la agresión sexual a una mujer”.

“Antonio Herráiz destapó la realidad y la verdad cuando nadie más se atrevió a hacerlo de forma tan clara. Seguro que presiones no le faltaron”, proseguía la alcaldesa en su discurso para ensalzar el ejemplo de rigor y valentía del premiado.



Además, Guarinos ha apelado a la necesidad de “periodistas valientes y medios de comunicación libres, comprometidos con la verdad, que sean críticos, que actúen con valentía y honestidad. Este es el mejor antídoto para fortalecer la democracia frente a quienes quieren imponen su ideología, su forma de

pensar en exclusividad, la doctrina del pensamiento único” y rematar el argumento con una frase de Felipe VI: “El buen periodismo construye una sociedad más abierta, democrática, plural y madura”.



La alcaldesa concluyó su intervención apelando a los periodistas “a un compromiso con la verdad y con la honestidad”.



“Contáis desde hace tiempo que el periodismo está en crisis, que adolece de muchos problemas (precariedad laboral, falta de recursos, inteligencia artificial…). Yo estoy convencida de que mientras haya periodistas honestos, el periodismo sobrevivirá”, concluyó.



Antonio Herráiz agradecía a la Asociación de la Prensa y al Ayuntamiento este galardón y sobre todo agradecía a la protagonista de la historia, que el llamó Lucía a sus padres, “que me abrieron su casa y su corazón”.



“No es fácil contar una historia tan terrible. No es sencillo abrirse. ¿Cuántos casos como este no permanecerán tapados porque la víctima directamente no se atreve a contar por miedo? “, ha señalado el premiado, para añadir “lo que ellos pretendían y han pretendido contando su caso es que ninguna otra niña, ninguna otra mujer tenga. que sufrir lo sufrió ella y menos en un hospital”.



“Ojalá que este premio sirva para que al menos, alguien tenga a bien escuchar a Lucía y a su familia. Yo creo que todavía están a tiempo. Ellos os lo van a agradecer” apostillaba Herráiz para concluir con un “hermana, yo sí que creo, gracias”.