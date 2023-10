Ana Guarinos: “Exigiremos al Gobierno regional el cumplimiento de todos los compromisos asumidos con Guadalajara”

“Los compromisos están para cumplirlos. Fueron muchos los anuncios realizados y los compromisos asumidos durante la campaña electoral por Page y deben cumplirse, entre ellos la reforma de la estación de autobuses, la biblioteca municipal, o las escuelas municipales en el Fuerte de San Francisco”.

jueves 19 de octubre de 2023

Así se ha pronunciado la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, tras conocer ayer que no habrá partida en los presupuestos regionales de 2024 para reformar la anticuada estación de autobuses de Guadalajara. También se descarta hacer la biblioteca municipal y la nave destinada a las escuelas taller, todos ellos proyectos anunciados y comprometidos por el Gobierno regional, junto con el de la Ciudad del Cine, en el Fuerte San Francisco.



Ana Guarinos ha recordado que el proyecto de remodelación de la estación de autobuses lo presentó el propio Emiliano García-Page en febrero de 2023, comprometiendo una inversión de 1,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 8 meses, “proyecto que ahora se pretende hacer desaparecer y dejar como papel mojado”. Con respecto al de la biblioteca municipal y las escuelas taller, ha recordado que ambos se prometieron como compatibles con el de la Ciudad del Cine, por lo que “si eran posibles y compatibles cuando los anunciaron y prometieron, también lo tienen que ser ahora”.



La reforma de la estación de autobuses pendiente de 2009



“La reforma de la estación de autobuses es una actuación en el entorno del nuevo Campus Universitario de Guadalajara, esencial para el futuro de la ciudad, pero también para el presente por su amplio uso ciudadano y malas condiciones actuales y no puede quedar aparcado”, ha declarado Ana Guarinos, que recordaba después que ésta es una reivindicación de hace muchos años del Ayuntamiento de Guadalajara, concretamente desde 2009, que se ha ido dilatando en el tiempo y que, ahora, pretenden volver a aparcar”.



“La estación de autobuses de Guadalajara tiene 36 años, y su proyecto de reforma ya aparecía el año 2021 en los presupuestos regionales, pero a día de hoy, esas obras ni siquiera han comenzado”, ha explicado la alcaldesa.



También ha asegurado que son muchas las inversiones que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha comprometido y tiene pendientes con los guadalajareños y a las que la ciudad no va a renunciar. Algunas de ellas desde hace muchos años, como las relacionadas con el Fuerte de San Francisco, cuyos antecedentes datan del año 2004. Hace casi 20 años que se firmó el convenio urbanístico por el que la ciudad de Guadalajara cedía parte de estos terrenos, junto con el Ministerio de Defensa, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que se desarrollase urbanísticamente. A cambio de que estos edificios se devolvieran a la ciudad completamente rehabilitados.



“Los compromisos están para cumplirlos. Fueron muchos los anuncios realizados y los compromisos asumidos durante la campaña electoral por Emiliano García-Page y deben cumplirse. Todo lo demás significaría que lo que se prometió y anunció era sólo papel mojado y un engaño manifiesto a los guadalajareños”, ha remarcado la alcaldesa.



“Por eso, dentro del más absoluto respeto y lealtad institucional exigiré el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por el Gobierno regional con la ciudad de Guadalajara” en la próxima reunión que espera mantener en breve con el presidente de Castilla-La Mancha, “porque no caben excusas”, ha concluido la alcaldesa.