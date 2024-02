Rusia declara en busca y captura a la primera ministra de Estonia

martes 13 de febrero de 2024 , 19:52h

La orden rusa es contra Kaja Kallas y su ministro de Cultura por la destrucción y daños a monumentos a soldados soviéticos



El Ministerio del Interior ruso ha incluido a Kallas en su lista de personas buscadas junto al secretario de Estado Taimar Peterkop, quien ha sido imputado por cargos no especificados.



Si bien las autoridades rusas no se han pronunciado oficialmente, fuentes citadas por la agencia rusa de noticias TASS han señalado que "se ha abierto un caso contra Kallas y Peterkop por la destrucción y daños a monumentos a soldados soviéticos (en el país báltico)".



Las autoridades estonias iniciaron el desmantelamiento de diversos monumentos soviéticos en el país a raíz de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. Los tres países bálticos han sido especialmente críticos con Moscú por su ofensiva.



La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, afirmó que la orden de busca y captura emitida por Rusia en su contra no la silenciará, ya que seguirá firme en su apoyo a Ucrania, en el reforzamiento de la defensa europea y la lucha contra la propaganda rusa.



"Rusia puede creer que emitir una orden de arresto ficticia silenciará a Estonia. Me niego a que me silencien: seguiré apoyando abiertamente a Ucrania y abogando por el fortalecimiento de las defensas europeas", señaló Kallas en un comunicado.