Muere el opositor ruso Alexéi Navalni en la prisión de Siberia a la que le envió Putin

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

sábado 17 de febrero de 2024 , 10:55h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El opositor ruso Alexéi Navalni, crítico con el Gobierno de Vladímir Putin, ha muerto este viernes de manera repentina después de dar un paseo en la prisión ártica de Siberia en la que cumplía condena desde el diciembre, según han informado los servicios penitenciarios rusos.



Navalni, de 47 años, considerado como el azote del Kremlin, era un político que destacó por denunciar la corrupción entre los altos cargos del país y el entorno del presidente Putin.



"Se le practicaron los necesarios procedimientos de reanimación, que no dieron ningún resultado. Los médicos de urgencias constataron la muerte del condenado. Se están estableciendo las causas del fallecimiento", señala el comunicado oficial sobre el deceso de Navalni.



Por su parte, el Kremlin ha comunicado que no tiene información sobre las causas de la muerte. Así lo ha manifestado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, pocos minutos después de conocerse la noticia sobre el fallecimiento del político. Sí que han asegurado que el presidente ruso Putin había sido informado del deceso.



"Los médicos tienen que aclararlo", dijo Peskov, citado por la agencia TASS, después de que los servicios penitenciarios confirmaran la muerte del conocido opositor.



La Unión Europea responsabiliza directamente a Rusia de la muerte de Navalni.-



En Bruselas no hay dudas de quién tiene la culpa de que el opositor ruso Alexéi Navalni haya fallecido de manera repentina en prisión. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se erigió este viernes como portavoz de los 27 para responsabilizar directamente al régimen del Kremlin.



«La Unión Europea considera al régimen ruso como el único responsable de esta trágica muerte», escribió Michel a través de las redes sociales. Aseguró que Navalni luchó por los valores de la libertad y la democracia y que «hizo un último sacrificio» por sus ideales.



Para Michel, Navalni ha perdido la vida pero su lucha por la libertad «nunca termina». El líder del Consejo Europeo no fue la única voz que desde Europa ha condenado lo ocurrido buscando culpables por mucho que aún no se conozcan del todo las causas del fallecimiento.



Navalni, de 47 años, falleció en una prisión del círculo polar Ártico después de que le practicaran los «necesarios procedimientos de reanimación que no dieron ningún resultado», según el comunicado de los servicios penitenciarios rusos. No se habla de causas ni tampoco de si había ocurrido algo previamente.



La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola reconoce que se quedó «horrorizada» tras conocer la noticia e indicó que «Rusia se ha llevado su libertad y su vida», pero que dignidad se mantendrá siempre.



«El mundo ha perdido a un luchador cuyo coraje resonará durante generaciones. Estoy horrorizada por la muerte del premio Sájarov Alexéi Navalni. Rusia se ha llevado su libertad y su vida, pero no su dignidad. Su lucha por la democracia sigue viva. Nuestros pensamientos están con su mujer e hijos», escribió Metsola a través de las redes sociales.