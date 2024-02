Los socialistas se niegan a guardar un minuto de silencio en el Parlamento catalán por los guardias civiles asesinados

martes 13 de febrero de 2024 , 20:07h

Vox, Cs y el PP han chocado este martes con el PSC en el Parlament, al no prosperar una declaración en la que se homenajeaba a los dos agentes de la Guardia Civil asesinados en Barbate (Cádiz) por una narcolancha.



En su reunión de este martes, la Junta de Portavoces del Parlament -en la que las fuerzas independentistas disponen de mayoría- ha tumbado la declaración impulsada por Vox, que ha sido únicamente respaldada por Cs y el PP, y posteriormente tampoco ha prosperado la propuesta de guardar un minuto de silencio, que ha recibido los mismos apoyos: Vox, Cs y el PP.



Los tres partidos han cargado con dureza contra el grupo de PSC-Units, al que han reprochado su decisión de situarse al lado de ERC, JxCat, En Comú Podem y la CUP al no respaldar el minuto de silencio, mientras que los socialistas han alegado que "hay un criterio institucional estipulado" para hacer este tipo de homenajes en el Parlament, como el protocolo de luto contra las violencias machistas o los decretos de luto gubernamentales.



"Hoy no es un buen día para este Parlament. No es un buen día para los sentimientos humanos", ha lamentado en una rueda de la prensa la portavoz del grupo de Cs en el Parlament, Anna Grau.



Desde Vox, la diputada María Elisa García también ha cargado contra el PSC, al que ha acusado de "negarse a condenar públicamente el asesinato y negarse a guardar un minuto de silencio".



"Miseria moral: PSC, comunes, ERC, Junts y la CUP se han negado a que el Parlamento de Cataluña guarde un minuto de silencio por el Guardia Civil asesinado nacido en Barcelona", ha recriminado la diputada del PP Lorena Roldán en un mensaje en su cuenta de X.



Fuentes del PSC, además de alegar la existencia de un criterio institucional para los minutos de silencio, han reiterado su apoyo a las víctimas y a sus familiares, a la vez que han lamentado la "instrumentalización de los cuerpos y fuerzas de seguridad por parte de algunos grupos".