La viuda de un guardia civil muerto en Barbate se niega a que Marlaska le coloque una medalla : "Vete a tomar por culo"

domingo 11 de febrero de 2024 , 13:59h

La viuda de David Pérez Carracedo, guardia civil muerto tras ser arrollado por una 'narcolancha' en Barbate (Cádiz), se ha negado este domingo, durante la capilla ardiente que se ha celebrado en la Comandancia de la Guardia Civil en Pamplona, a que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, fuera quien colocase una medalla en el féretro.



Según han confirmado a Europa Press varios asistentes a la capilla ardiente, Marlaska se ha dirigido a recoger la medalla que portaba un agente de la guardia civil para colocarla en el féretro. En ese momento, la viuda ha mostrado su disconformidad con que fuera el ministro quien realizase este acto alegando que su marido "no hubiera querido esto".



Fuentes presenciales cuentan a Vozpópuli que la viuda ha mandado "a tomar por culo" al ministro para después pedirle que abandonase la capilla ardiente. También le ha dicho que no le iba a decir lo que pensaba de él "porque estaban sus hijos delante". Este gesto se suma a las numerosas críticas que ha recibido el ministro durante las últimas horas, con las principales asociaciones de Guardia Civil y Policía Nacional pidiendo su dimisión inmediata. El asesinato de los guardias civiles se produjo horas después de calificar de "éxito" el operativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el Estrecho.



David era padre de dos niños de 6 y 9 años.



Tras unos minutos de tensión, el ministro ha decidido abandonar la Comandancia de la Guardia Civil de Pamplona y se ha marchado del lugar, optando por no acudir a la misa en honor de David Pérez en la Catedral de la ciudad, según confirman estas mismas fuentes presenciales.



Algunos asistentes han aplaudido a la viuda. Finalmente, ha sido el agente que portaba la medalla quien se ha encargado de colocarla en el féretro donde se encontraba el agente fallecido.



David Pérez Carracedo, de 43 años, era vecino de la localidad navarra de Sarriguren, donde vivía con su mujer y sus dos hijos de 9 y 6 años. Formaba parte del Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil.