La sociedad de la nieve" de Bayona consigue 12 premios Goya

domingo 11 de febrero de 2024 , 10:29h

La película de J.A. Bayona, 'La sociedad de la nieve', ha rozado este sábado la cima del récord que ostenta 'Mar adentro' (14 Goyas) al alzarse con 12 'cabezones' en la 38 ceremonia de los Premios Goya, celebrada en la Feria de Valladolid.



En el caso de 'La sociedad de la nieve' se ha hecho con 12 de los 13 cabezones por los que competía, entre los que se encuentran dos de los más importantes, el de Mejor Película y Mejor Dirección. Iguala así a '`Ay, Carmela!' que en 1990 se llevó 13 premios de los 15 a los que aspiraba.



Basada en el libro homónimo de Pablo Vierci, 'La sociedad de la nieve' narra los testimonios de los 16 supervivientes del accidente del avión estrellado el 13 de octubre de 1972 en la cordillera de Los Andes y que trasladaba a un equipo de rugby desde Montevideo a Chile.



De sus 45 ocupantes, 12 murieron en el impacto y otros 17 no sobrevivieron a las duras condiciones climatológicas, la falta de alimentos y las heridas a lo largo de los 72 días que tardaron en ser rescatados.



El filme supone el regreso de Bayona al castellano quince años después de "El orfanato" (2007).



"Hemos estado 10 años escuchando a gente que nos decía que esta película no era posible, que no se podía hacer una película en español con este nivel de ambición y gracias a que apareció Netflix, gracias a Netflix porque se equivocaron", ha señalado Bayona.



Durante su discurso, el cineasta ha indicado que la película, "pese a que no se llegó a un acuerdo con las dos grandes cadenas de cine que hay en España", lleva 150 millones de espectadores en todo el mundo y 450.000 espectadores en las salas.



"Digo que se equivocaron porque la película, a pesar de que no había público, lleva a 150 millones de espectadores en todo el mundo. Una película hecha en España y en español, y a pesar de que también no se llegó a un acuerdo con las dos grandes compañías, las cadenas de cines más grandes que había en España, las dos más grandes. Nos remangamos, salimos a la carretera a pelearlo y la película lleva ya 450.000 espectadores en las salas de cine", ha desvelado.



Otra de las películas favoritas de la noche, '20.000 especies de abejas' --que lideraba la carrera por los Goya con 15 nominaciones-- se ha llevado tres galardones: el de Mejor Dirección Novel y Mejor Guion Original, ambos para Estibaliz Urresola; y Mejor Actriz de Reparto, para Ane Gabarain.



La película de Bayona ha empezado fuerte la Gala, con premios en una decena de categorías como Mejor Dirección de Producción (para Margarita Huguet), Mejor Dirección de Arte (Alain Bainée), Mejor Sonido (Jorge Adrados, Oriol Tarragó y Marc Orts), Mejor Dirección de Fotografía (Pedro Luque), Mejor Montaje (Andrés Gil y Jaume Martí), Mejor Actor Revelación (Matías Recalt), Mejor Maquillaje y Peluquería (Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Montse Ribé), Mejores Efectos Especiales (Pau Costa, Félix Bergés y Laura Pedro) y Mejor Diseño de Vestuario (Julio Suárez).



Aunque era imposible que pudiera superar el récord que alcanzó en 2024 'Mar adentro', de Alejandro Amenábar, que competía en 15 candidaturas y que obtuvo el Premio a la Mejor película, la cinta de Bayona se ha llevado 12 de los 13 galardones por los que competía. En el lado opuesto de la balanza se sitúa '20.000 especies de abejas', con tres Goya frente a los 15 a los que aspiraba.



En el apartado de interpretación, David Verdaguer se ha llevado el premio a Mejor Actor Protagonista por 'Saber aquell' y Malena Alterio el de Mejor Actriz Protagonista por 'Que nadie duerma', mientras que el Goya a Mejor Actor de Reparto ha sido para José Coronado por 'Cerrar los ojos' y el de 'Mejor Actriz Revelación' ha sido para Janet Novás por 'O corno'.



En el capítulo de cortos, el Mejor Cortometraje de Animación ha galardonado a 'To bird or not to bird', de Martín Romero; el Mejor Cortometraje Documental a 'Ava', de Mabel Lozano ; y el Mejor Cortometraje de Ficción a 'Aunque es de noche', de Guillermo García López



Por otro lado, como Mejor Película Europea se ha reconocido a la multipremiada y candidata a cinco Oscar 'Anatomía de una caída' (Francia), de Justine Triet; mientras que en Mejor Película Iberoamericana se ha premiado a 'La memoria infinita' (Chile), de Maite Alberdi, también nominada a los Premios de Hollywood; y en Mejor Película de Animación a 'Robot Dreams', de Angel Durández, Ibon Cormenzana, Ignasi Estapé, Pablo Berger y Sandra Tapia. Esta película se ha alzado con el Goya a Guion Adaptado para Pablo Berger.



Además, el Goya a Mejor Película Documental ha recaído en 'Mientras seas tú, el aquí y ahora de Carme Elias', de Claudia Pinto Emperador e Iván Martínez-Rufat y la Mejor Canción Original ha galardonado a Riboberta Bandini, por 'Yo solo quiero amor' de la película 'Te estoy amando locamente'.