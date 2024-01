'La sociedad de la nieve', nominada a los Oscar 2024 en Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 23 de enero de 2024 , 20:15h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

'La sociedad de la nieve' , de Juan Antonio Bayona, podría llevarse hasta dos Oscar. La película sobre la tragedia de los Andes opta a dos galardones, Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería.



Bayona no es el único español con opciones a Oscar. El filme de animación 'Robot Dreams', de Pablo Berger, están entre las nominadas al Oscar.



La gala de entrega de la 96 edición de los premios que anualmente concede la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas estadounidense se celebrará el próximo 10 de marzo en una ceremonia que volverá a estar conducida por Jimmy Kimmel.



El filme de Bayona, que relata la tragedia real de vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que tuvo lugar en 1972 y en la que murieron 29 personas, está nominado al premio a la mejor película internacional junto a la japonesa 'Perfect Days', de Win Wenders; la coproducción entre Estados Unidos, Reino Unido y Polonia 'La zona de interés', de Jonathan Glazer; la italiana 'Yo capitán', de Matteo Garrone; y la alemana 'Sala de profesores', de Ilker Çatak.



No está entre las nominadas la película francesa 'Anatomía de una caída' de Justine Triet, que dejó sin premio a la cinta de Bayona en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards y que está entre las nominadas a mejor película, ya que la Academia gala decidió que su representante en los Oscar fuera 'A fuego lento' cinta culinaria dirigida por Tran Anh Hung y protagonizada por Juliette Binoche y Beno¯t Magimel que se ha quedado fuera de las nominadas.



Además, la cinta de Bayona está nominada al premio al mejor maquillaje y peluquería por el trabajo de Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver, David Martí, Montse Ribé. En esta categoría 'La sociedad de la nieve' competirá con 'Oppenheimer', 'Maestro', 'Golda' 'Pobres criaturas'.



'Robot Dreams', la otra película española que opta al Oscar; Almodóvar y Penélope Cruz se quedan fuera'Robot Dreams', la otra película española que opta al Oscar; Almodóvar y Penélope Cruz se quedan fuera.



'Robot Dreams', la otra película española que opta al Oscar; Almodóvar y Penélope Cruz se quedan fuera



'La sociedad de la nieve' ya es una de las grandes favoritas de cara a los Premios Goya, donde cuenta con 13 nominaciones, que se celebrarán el próximo 10 de febrero en Valladolid. Además, el filme de Bayona también está entre los nominados a los BAFTA, donde opta al galardón a la mejor película de habla no inglesa.



La película, tras su estreno limitado en cines, llegó a Netflix el pasado 4 de enero, donde en tan solo 10 días se convirtió ya en uno de los filmes en lengua no inglesa más vistos de la plataforma con más de 51 millones de visionados en todo el mundo y alcanzando el número uno en 93 países.



'Robot Dreams', la película dirigida por Pablo Berger está además nominada al Oscar al Mejor Filme de Animación. Los rivales de la cinta española, que fue coronada como el mejor largometraje de animación del año en los premios del Cine Europeo, son 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', 'Nimona', 'El chico la garza' y 'Elemental'.



Fueron los actores Zazie Beetz y Jack Quaid, acompañados de la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Janet Yang, los encargados de anunciar las nominaciones a los galardones más preciados de la industria del cine se entregarán en una gala que se celebrará en el Dolby Theatre de Los Angeles el próximo 10 de marzo, la madrugada del domingo al lunes en España, y que por cuarta vez estará conducida por Jimmy Kimmel.



Unos nominados entre los que finalmente no estuvieron ni Pedro Almodóvar, que pasó el corte inicial con su cortometraje 'Extraña forma de vida', un western sobre dos hombres enamorados que se reencuentran tras años separados protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal, ni tampoco Penelópe Cruz, que sonaba entre las posibles candidatas al premio a la mejor actriz de reparto por 'Ferrari' cinta de Michael Mann donde interpreta a Laura Garello, la esposa y socia de Enzo Ferrari.