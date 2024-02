El Tribunal Supremo da la razón a Luis Pérez Alvise en su juicio contra Ana Pastor por sus mensajes sobre 'Newtral'

viernes 09 de febrero de 2024 , 20:13h

Tal y como informa el digital EL DEBATE este viernes, el pasado 19 de julio la Audiencia Provincial de Madrid condenaba al tuitero Luis Pérez –más conocido como Alvise– a pagar 10.000 euros a la periodista Ana Pastor. Alvise era considerado culpable tras publicar en sus redes sociales fotografías de Pastor, acto por el que el activista tuvo que abonar esta cantidad por los daños y perjuicios ocasionados a la fundadora de Newtral.



Ahora, el Supremo ha fallado a favor de Luis Pérez y Pablo Fernández, desestimando el recurso de apelación interpuesto por Ana Pastor.



Casi 4 años de litigio legal



Todo comenzaba en abril de 2020, año en el que Pastor interpuso la demanda contra Pablo Fernández y Luis Pérez, solicitando 75.000 euros de indemnización. La demanda, impartida en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid sería admitida a trámite aunque, finalmente, acabaría siendo siendo desestimada por el juzgado madrileño tras los recursos interpuestos por los demandados.



Según EL DEBATE, tras este primer revés judicial, Pastor acabaría recurriendo en apelación esta sentencia. La Audiencia Provincial de Madrid acabó fallando a favor de la periodista, imponiendo a ambos demandados la retirada de todos los comentarios compartidos en redes sociales que, según la Justicia, vulneraba el derecho al honor de Pastor. En concreto, los tuits que la defensa de la periodista pidió retirar eran aquellos relacionados con los distintos favoritismos y enchufes que la periodista permitió como fundadora del medio de comunicación.



«Hola @- Anapastor. Como ni tú ni tu negocio @Newtral me respondéis al carguito que Sánchez ha dado a tu hermana, te pregunto otra: ¿Por qué el dominio de newtral.es está a nombre de Joaquín Ortega Casariego, exasesor gabinete del exministro @PSOE con ZP? Shorpresa» o «No he acabado, @ Anapastor. El enchufe de tu hermana y origen @Newtral en @PSOE era el principio: ¿Cómo es posible que fundaras sola @Newtral y en menos de 14 meses multiplicaras x200 veces el beneficio, de 5.000 €; a casi 4M€; aunque no firmaras con @Facebook hasta Marzo 2019?» fueron algunos de los mensajes compartidos por los demandados en las distintas redes sociales.



Una sentencia que acabó siendo recurrida por los demandados, quienes solicitaban que la sentencia de la Audiencia Provincial «sea casada, el recurso de apelación desestimado y se confirmara la desestimación de la demanda acordada por el Juzgado de Primera Instancia», con el resultado de que ambos recursos de casación acabaron siendo admitidos.



Finalmente, tal como ha establecido el Tribunal Supremo en la última sentencia, se ha acabado desestimando el recurso de apelación interpuesto por Ana Pastor, condenando a la periodista al pago de los costas derivadas del recurso de apelación y «acordar la pérdida del depósito constituido para la interposición de dicho recurso».



Alvise también fue condenado por vulnerar el derecho al honor de la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tras difundir bulos sobre ella en redes sociales. En ese momento se le impuso una indemnización de 5.000 euros. Además, en noviembre de 2022, Alvise fue condenado a pagar 60.000 euros al exministro José Luis Ábalos por «graves daños morales», una sentencia que fue finalmente revocada por la Audiencia de Madrid.