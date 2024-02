123 muertos y miles de personas evacuadas, el fuego extiende la tragedia en Chile

martes 06 de febrero de 2024 , 20:23h

El fuego extiende la tragedia en Chile. Militares y equipos de rescate intentan acceder a las zonas devoradas por las llamas y el fuego. Solo en la localidad costera de Viña del Mar cerca de dos mil personas han perdido sus casas quedando aislados entre escombros, chatarra y enseres calcinados.



El número de víctimas mortales de los devastadores incendios registrados en la región chilena de Valparaíso, a 100 kilómetros al oeste de Santiago, se eleva por ahora a 123, de las cuales solo 33 han sido identificadas, informó el Servicio Médico Legal (SML).



En la sede del SML en Valparaíso el personal administrativo del organismo forense y de la Fiscalía Regional están atendiendo a los requerimientos de los familiares de personas fallecidas o desaparecidas tras los incendios que afectaron el pasado fin de semana a la ciudad de Viña del Mar y localidades aledañas como Quilpué y Villa Alemana.



Las investigaciones preliminares apuntan a que el origen serían cuatro focos y los indicios sugieren que no sólo fueron provocados, si no planificados, aunque de momento no se han practicado detenciones.



Además de los fallecidos, hay centenares de damnificados y más de 6.000 viviendas afectadas de forma directa