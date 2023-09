Colombia, Chile y Panamá sufren un GRAVE ciberataque que bloquea las webs oficiales y anula servicios públicos

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 15 de septiembre de 2023 , 17:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un ciberataque masivo afecta a cientos de sitios web en Panamá, Chile y Colombia, donde quedaron inhabilitados los portales estatales de atención al público en salud y justicia, denunció este jueves el gobierno colombiano.



«Es un ataque de ransomware en donde atacaron a IFX Networks», un proveedor estadounidense de servicios de tecnología, dijo a Caracol Radio Saúl Kattan, consejero presidencial para la transformación digital de Colombia.



Este tipo de ataques cibernéticos suelen acceder a sistemas informáticos vulnerables y cifrar o robar los datos, antes de enviar una nota de rescate exigiendo un pago a cambio de descifrarlos o no hacerlos públicos.



Desconocidos «secuestraron los datos que tenía IFX en sus servidores (...) hay involucradas entidades importantes como la rama judicial y la rama de salud», cuyos portales de atención al público se encuentran fuera de servicio, detalló Kattan.



La Corte Suprema de Justicia de Colombia suspendió por una semana los plazos de vencimiento para sus procesos, salvo aquellos «que involucren a una persona detenida» o «expedientes que estén próximos a prescribir», indicó el alto tribunal en un comunicado.



El consejero agregó que el ataque también afecta a instituciones públicas y privadas «en otros países de la región».



Chile y Panamá



En Chile el portal mercadopublico.cl, plataforma que administra las compras del estado, denunció a través de la red social X (antes Twitter) que se encuentra inhabilitado «debido a un problema de ciberseguridad» de IFX. Mientras que en Panamá la casa editorial Panamá América informó que los portales de sus diarios Crítica, Panamá América y Día a Día estaban fuera de servicio por la misma razón. IFX también tiene presencia en Argentina, donde el gobierno aún no ha denunciado afectaciones.



Entre las entidades afectadas en Colombia están el Ministerio de Salud, el de Cultura, la Superintendencia de Industria y Comercio y otra decena de organismos estatales.

«Hay una importante cantidad de información que está en manos de delincuentes», advirtió Kattan.



Sin embargo, el gobierno no ha recibido peticiones monetarias a cambio de liberar la información, ni pagará «recompensas» por ella, agregó.



Al igual que la Corte Suprema, los demás tribunales de Colombia resolvieron «suspender» los plazos de sus procesos por una semana, excepto para recursos de tutela, hábeas corpus y control de garantías, que se tramitarán a través de correos electrónicos o de manera presencial.



De igual manera, el Ministerio de Salud informó en un comunicado que su servicio de atención de quejas quedó fuera de servicio y habilitó una nueva web y una línea telefónica para tramitar los reclamos.



La Presidencia dijo que la prioridad es restablecer los servicios de salud.



También aseguró que la fiscalía colombiana desplegó un equipo especializado en las oficinas de IFX con el fin de recabar evidencias.



«Este ataque puede considerarse el mayor ataque a las infraestructuras en Colombia en los últimos años», comentó en Kattan, que reclamó la creación urgente de una agencia nacional de seguridad digital.