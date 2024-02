Los salvadoreños en España votan con "normalidad" y ganas de que el país "siga mejorando"

domingo 04 de febrero de 2024 , 19:17h

Los salvadoreños en España han ejercido "con normalidad" este domingo su derecho al voto en las elecciones presidenciales y legislativas del país centroamericano en los consulados de Madrid, Barcelona y Sevilla, y han mostrado su voluntad para que el país "siga mejorando" en un posible segundo mandato del gran favorito, el presidente, Najib Bukele.



Según ha destacado a EFE el cónsul general del país en Madrid, Pablo Campos Servellón, esperaban que unos 1.500 salvadoreños en España votaran en estos comicios, aunque "dada la afluencia y los números" registrados a media mañana, creen que estas cifras "se superarán".



"Todo va con mucha normalidad, se abrió a las siete de la mañana (6.00 GMT) y se cierra a las cinco de la tarde (16 horas GMT)", ha precisado el funcionario, quien ha añadido que hasta el mediodía solo en Madrid ya habían votado "alrededor de 500 personas" y había "unas 150 haciendo cola".



Los más de 5,5 millones de salvadoreños convocados a votar deben elegir a su próximo presidente entre los seis partidos políticos que concurren, entre ellos el oficialista Nuevas Ideas (NI), de Bukele, quien busca una reelección, que según las encuestas obtendría.



Bukele, de 42 años y con gran popularidad, es el primer presidente de la etapa democrática de El Salvador con la opción de buscar su reelección inmediata y, de ganar, sería el primero en repetir en el cargo a pesar de que la Constitución no lo permite.



El camino a la reelección de Bukele se abrió en 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que había sido nombrada por el Congreso de mayoría oficialista sin seguir el procedimiento legal, cambió un criterio de interpretación del texto magno.



Votar con ilusión y por primera vez

Según los testimonios recabados por EFE a las puertas del consulado de la capital española, varios salvadoreños que han votado este domingo lo hacían por primera vez, movidos por "el cambio" que, a su juicio, la administración de Bukele ha conseguido en el país.



Una de ellas ha sido Iris Catota, quien lleva seis años residiendo en España tras salir de El Salvador por el aumento de la violencia, y este domingo estaba "muy emocionada" ante los comicios.



"Salimos por la historia que todos conocen y nadie creía y qué bueno que ahora se entere todo el mundo todo lo que sufrimos, dejamos nuestras casas, nuestros trabajos, nuestras vidas y empezamos de cero aquí", ha dicho a EFE antes de reconocer que aunque "hay cosas que mejorar con el nuevo Gobierno" mantienen la "esperanza de que sí se puede".



Catota no teme a una posible deriva dictatorial del presidente tras presentarse a la reelección a pesar de que no está permitida y defiende la democracia porque "nadie quiere estar sujeto a nada": "Todos queremos ser libres y mi país siempre ha sido libre, pero sobre todo que esté protegido".



Apoyo a Bukele

Christian Fernández también ha votado en Madrid y como su compatriota considera que el país ha mejorado con Bukele.



"Allá están todos encantados con este Gobierno, está yendo muy bien, está mejorando y estamos saliendo adelante", ha manifestado a EFE tras restar importancia a las críticas que recibe el mandatario: "No sabría decirte qué va a pasar más adelante, pero ahora estamos contentos".



En ese sentido se ha referido Alexandra López, que lleva cinco años viviendo en España y era la primera vez que votaba porque ha visto "la mejoría" en su país y le "encanta" el presidente.



Ante las mencionadas críticas, ha asegurado que "siempre va a haber sus contras y sus cosas buenas" pero ha subrayado que "se ha visto el cambio en el país": "Esperamos que siga haciendo cosas buenas y salga presidente de nuevo".