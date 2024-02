La mejor croqueta de jamón se elabora en el restaurante madrileño Quinqué

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 02 de febrero de 2024 , 19:23h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La mejor croqueta de jamón ibérico está en la carta del restaurante Quinqué (Madrid) y la elabora el cocinero Carlos Griffo, quien se ha proclamado este lunes ganador del popular concurso de la mejor croqueta de jamón ibérico organizado por Madrid Fusión.



La decisión no ha sido fácil de tomar y ha quedado en manos de un jurado integrado por diferentes profesionales de la gastronomía como el cocinero internacional Chele González, el onubense Xanty Elías, el cocinero del triestrellado Akelarre, Pedro Subijana, María Castro, directora de comunicación del Grupo Osborne y Adrián Delgado, periodista gastronómico de ABC.



“Ha sido un concurso muy reñido, la verdad es que estamos muy contentos porque este año ha habido muy buen nivel y nos lo han puesto muy difícil, de hecho, el primero tan solo tiene una diferencia de dos puntos con el segundo”, ha señalado Elías.



El jurado ha valorado su presentación, con un rebozado fino y una bechamel que tenía bien integrado el jamón, cortado además en el tamaño adecuada. Cabe destacar que a parte de los nervios del directo, los participantes también se han encontrado con problemas técnicos contra los que han tenido que luchar: “Las freidoras se han estropeado y algunas se han roto porque el aceite no calentaba bien, no lo tengáis en cuenta”, advertía el presentador.



Para Griffo lo importante de una croqueta es que lleve un buen producto para elaborar una buena bechamel. Para ello usa leche de Galicia, huesos de jamón que infusiona con la leche, aceite de oliva, “muy poca” harina, jamón -en este caso de la marca Sánchez Romero-, y pan rallado. “Me gusta que la bechamel quede cremosa, sin llegar a ser líquida, y la fritura sea limpia”, destacaba.



Dice que su maestro croquetero fue Nacho Manzano en Casa Marcial, de la escuela asturiana, y que calcula que hará a la semana más de 500 unidades. “Es uno de los platos que todas las mesas piden desde hace cinco años cuando abrimos el restaurante”, ha confesado.



La croqueta del madrileño venció frente a las de los otros seis cocineros seleccionados este año: Alex Marugán & Santiago Estremadoyro del restaurante Tres por Cuatro (Madrid), José María Borras del restaurante Santa Mariana (Menorca), Leandro Gil del Hotel Alma (Pamplona), Samir Mohijamed y Guillermo Carballeda del restaurante Cobo Estratos #Tradición (Burgos)y Pedro Trujillo del restaurante Los Trujis (Toledo).