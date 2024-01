Camiones españoles atacados por los agricultores franceses

Los agricultores franceses han prendido fuego a cientos de frutas y verduras de origen español en Nimes, al sur de Francia

viernes 26 de enero de 2024 , 20:35h

Las protestas de los agricultores franceses han derivado este jueves en ataques contra camiones españoles que han sido desvalijados de su carga, en particular en varios puntos del valle del Ródano.



Los medios de comunicación franceses han estado dando cuenta de varios de esos ataques, en particular al sur de la ciudad de Montélimar, donde cientos de vehículos incluidos más de un centenar de camiones han bloqueado la autopista A7 y la carretera N7, que discurre en paralelo, desparramando cargas de estiércol, paja, escombros y neumáticos.



El canal de televisión BFMTV mostró cómo toneladas de frutas y hortalizas españolas terminaron en el asfalto. Syklvie Meynier, viticultora y responsable del sindicato FNSEA en ese departamento de Drôme, ha explicado a este canal que con su grupo habían "detenido los camiones extranjeros con la mayor cortesía. Hemos abierto los camiones y vaciado todo lo que era extranjero".



"Lo que nos cabrea es que tengamos que importar los alimentos que tenemos aquí. Nosotros producimos con unas condiciones excepcionales", ha añadido Meynier.



Laurent, otro viticultor de la localidad de Rochegude, señaló a la emisora France Bleu Drôme Ardèche que habían vertido una cisterna de vino blanco español y dijo que estaban "orgullosos".



De acuerdo con esta radio, entre una docena y una quincena de cargamentos de camiones extranjeros con frutas y verduras acabaron en el suelo en una rotonda en Malataverne que da acceso a la N7 y a la A7.



En Nimes (sureste), un fotógrafo de EPA (cuyo socio mayoritario es EFE) ha presenciado cómo se prendía fuego a frutas y verduras españolas que habían sido vaciadas en la carretera en otro bloqueo de agricultores.



El miércoles ya se registraron varios incidentes con cargamentos de alimentos procedentes del extranjero.



En uno de ellos que sucedió en Bretaña, del que se pudieron ver imágenes en el canal BFMTV, el conductor de un camión con matrícula francesa trató de ofrecer resistencia a los agricultores, que al comprobar que transportaba jamón español, le vaciaron la caja. En ese caso la Gendarmería intervino cuando llegaron a las manos.



En general, la consigna que tienen las fuerzas del orden es no intervenir, como lo recordó este miércoles la portavoz del Gobierno francés, Prisca Thevenot.



La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) ha denunciado en las últimas horas que los agricultores franceses estén tirando mercancía y han calificado esa situación de "indignante" en sus redes sociales.



La embajada española en Francia ha explicado a EFE que por ahora no tiene constancia de ninguna denuncia, que están en contacto con las autoridades francesas y que cuando reciban alguna denuncia concreta actuarán "para defender los intereses españoles".