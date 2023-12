Francia obliga a aterrizar a un avión con 300 pasajeros indios por sospechas de tráfico de personas

El vuelo tenía destino a Nicaragua y entre los pasajeros había algunos menores no acompañados

domingo 24 de diciembre de 2023 , 13:29h

El avión que llevaba 303 pasajeros de nacionalidad india con destino a Nicaragua continúa inmovilizado en un aeropuerto francés por las sospechas de tráfico de seres humanos, en un caso en el que dos personas fueron detenidas este sábado.



El aeródromo ha sido confinado, lo que ha obligado a desviar los vuelos previstos para ayer y hoy, y los pasajeros están alojados de forma provisional en el vestíbulo de entrada de la instalación.



El aparato, un Airbus A340 de la compañía rumana Legend Airlines, aterrizó hacia las 14.00 GMT del jueves en el aeropuerto de Chalons-Vatry, a unos 140 kilómetros al este de París, para una escala técnica en su trayecto de Emiratos Árabes Unidos (EUA) a Managua, según explicaron las autoridades.



Las autoridades intervinieron tras recibir una denuncia anónima acerca de que entre los pasajeros habría víctimas de trata de personas, por lo que se inició una investigación que lleva la Fiscalía del París.



Los pasajeros fueron desembarcados y la tripulación interrogada. Dos de los pasajeros fueron puestos bajo detención policial mientras continúan las investigaciones, en las que participan diversos organismos especializados en tráfico internacional de personas.



Entre los pasajeros había algunos menores no acompañados, aunque todavía no se ha divulgado una cifra exacta oficialmente.



Además, 58 de los pasajeros han solicitado asilo en Francia, según el diario local L'Union, que cita a fuentes judiciales.



El vestíbulo del aeropuerto fue transformado en alojamiento improvisado, con camas individuales para ofrecer a los pasajeros "las mejores condiciones de acogida posibles", indicó la Prefectura (delegación del Gobierno) del departamento del Marne.



También se les ha distribuido productos de higiene, asistencia sanitaria y comidas regulares. Una abogada que representa a la aerolínea, Liliana Bakayoko, explicó hoy al canal BFM que el vuelo fue contratado por "un cliente fiable de la compañía", a la que le pidió cubrir ese vuelo.



La letrada rechazó nombrar ese cliente, para preservar su derecho a la presunción de inocencia, pero sí aclaró que es una empresa "registrada fuera de la Unión Europea" y con la que Legend Airlines ha realizado algunos vuelos en el pasado.



Bakayoko recalcó que la aerolínea no tiene nada que ver con posibles irregularidades, ya que todos los pasajeros tienen pasaporte y visados en regla y pasaron los controles policiales en el aeropuerto de partida.Añadió que las autoridades francesas han dejado en libertad a todos los miembros de la tripulación tras interrogarlos.



Mientras tanto, el aeropuerto continúa confinado y rodeado por controles policiales, para evitar la salida de los pasajeros y la entrada de personas del exterior.



La embajada india en Francia informó en X (antes Twitter) de que está ofreciendo asistencia consular a sus ciudadanos. "Estamos investigando la situación y asegurando el bienestar de los pasajeros", añadió.



Personal del consulado indio en París fue enviado a Varty, añadió la embajada, quien agradeció a las autoridades francesas el trabajo que están realizando "en este largo fin de semana de vacaciones" navideñas.



Fuentes próximas al caso han apuntado a medios locales la hipótesis de que los pasajeros puedan ser trabajadores indios en EUA que intenten sumarse al flujo de inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos o Canadá desde América Central o incluso que la escala técnica fuera una excusa y Francia el destino final del vuelo.