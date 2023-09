Al Qaeda amenaza a Suecia y Francia con ataques terroristas ("un ministerio francés" y "una embajada sueca")

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 18 de septiembre de 2023 , 19:50h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

En una publicación de propaganda del grupo (Sada al Malahim), de la que se ha hecho eco la prensa gala, se ve a un hombre posando con un fusil delante de una imagen de policías franceses.



Piden dejar a "los niños musulmanes tranquilos, educados bajo la protección de sus padres". No han referencia concreta a la abaya.



Al Qaeda en la Península Arábica (Aqpa) amenaza con un "ataque armado" a un ministerio francés y pone en el objetivo también la embajada sueca.



"Está totalmente claro que Suecia ha elegido ponerse a la cabeza de la guerra contra el islam y los musulmanes entre los países de la Unión Europea (UE), rivalizando contra Francia, Dinamarca y otros para un primer puesto en el camino de oposición a Dios y su mensajero", ha recalcado AQPA.



"Suecia, Francia y otros países que combaten a Dios no entienden las palabras abstractas", ha afirmado el grupo. Recalcan que "no lo entenderán ni lo tendrán en cuenta hasta que escuchen noticias como 'La Embajada sueca ha sido destruida tras una explosión violenta' o 'Un ataque armado contra un ministerio en París'".



Europa mantiene un nivel alto de alerta por amenaza terrorista.