Los críticos con la deriva separatista del PSOE impulsan el partido Izquierda Española

Nace un nuevo partido político Izquierda Española, que busca ser la alternativa al PSOE

La formación, que concurrirá a las europeas, ya se ha registrado en el ministerio del Interior

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 04 de enero de 2024 , 21:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

"Defender los derechos y libertades de todos, sin importar su código postal". Con esta premisa nace Izquierda Española, el nuevo partido que pretender captar los votantes "huérfanos del PSOE" y que pide "eliminar los privilegios concedidos a los nacionalistas" o "revisar el modelo territorial" para centralizar competencias.



La formación, liderada por el abogado y director del think tank 'El Jacobino' Guillermo del Valle, se presenta como una alternativa al PSOE. "La formación plantea una alternativa igualitaria desde la izquierda a las políticas llevadas a cabo por el actual gobierno", señalan desde Izquierda Española en un comunicado.



"No se pueden hacer políticas de progreso para una mayoría social de la mano de los nacionalistas", sostiene Del Valle. "Para defender los derechos y libertades de todos, sin importar su código postal, hay que eliminar los privilegios concedidos a los nacionalistas y revisar el modelo territorial. Los nacionalistas son lo opuesto a la solidaridad", añade el líder del partido, que nace con vocación de acabar con la actual dependencia del Gobierno de formaciones independentistas, una dependencia que acaba siempre traduciéndose en cesiones que generan "desigualdad" entre españoles.



La formación ya se ha inscrito en el registro de partidos del Ministerio del Interior y concurrirá a las elecciones europeas de este mes de junio. La presentación oficial será este mes de febrero y se prevén muchas caras conocidas.



Un ejemplo son los últimos actos de El Jacobino en Madrid o en Barcelona donde han asistido ex miembros del PSOE o de IU muy críticos con la deriva pro-separatista en la que están inmersos Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Un ejemplo son el filósofo y escritor Félix Ovejero o Juan Francisco Martín Seco, secretario general de Hacienda con Felipe González y más tarde uno de los economistas de cabecera del que fuera líder de IU, Julio Anguita. En la plataforma previa al partido también está el exlíder de IU en la Comunidad de Madrid, Ángel Pérez, o varios exediles comunistas del cinturón rojo de la capital.



En la formación también tiene cabida el "sector socialdemócrata" de Ciudadanos. De ahí provienen Soraya Rodríguez, ex portavoz parlamentaria del PSOE con Alfredo Pérez Rubalcaba, y que actualmente es eurodiputada independiente pero que concurrió bajo las siglas de C´s y está en el grupo parlamentario liberal en el parlamento de Estrasburgo. En la plataforma El Jacobino también están el diputado en las cortes de Castilla y León y exvicepresidente de la comunidad, Francisco Igea, o Sergio Sánz, exdiputado del parlamento catalán.



También simpatizan con la plataforma El Jacobino, pero no militan en ella, el exlíder del PSOE en el País Vasco, Nicolás Redondo Terreros, o el exdirector de El Socialista, Pedro Bofill. La incógnita ahora es cuantos de los militantes de El Jacobino entrarán en las listas europeas de la formación.