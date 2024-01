Los muertos en carretera en Castilla-La Mancha subieron un 13,75% en 2023, con 91 fallecidos

jueves 04 de enero de 2024 , 18:52h

El año 2023 ha finalizado con 1.145 fallecidos en las carreteras españolas, lo que supone la misma cifra de muertos en siniestros de tráfico que en 2022, como ha dado a conocer este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación del balance de Seguridad Vial correspondiente al pasado ejercicio.



En el caso de las carreteras de Castilla-La Mancha, el pasado año se cobraron 91 víctimas mortales, frente a las 80 del 2022 y las 81 de 2021. Desde el año 2017, cuando en la región fallecieron 112 personas en accidentes de tráfico, no se había registrado una cifra tan alta.



El titular del Interior ha señalado que en 2023 se produjeron 1.048 siniestros mortales en las carreteras españolas, en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.495 resultaron heridas graves.



"Hemos tenido más desplazamientos que en 2022 y no ha habido más fallecidos que en 2022. Son malos datos, como lo son todos los años, pero es necesario contextualizarlos para adoptar las medidas necesarias y corregirlos en lo posible", ha subrayado Marlaska.



El ministro del Interior ha destacado que el 2023 es el mayor año de movilidad vial desde 2014 pero es el quinto más bajo en siniestralidad desde ese periodo. "La mayoría de siniestros viables son evitables", ha sentenciado.



El Ministerio enmarca las cifras de 2023 en un contexto en el que han aumentado un 2 por ciento los desplazamientos de largo recorrido, el parque de vehículos (un 1,7%) y el censo de conductores (un 0,4%). En concreto, se realizaron 448,7 millones de desplazamientos por carretera, con un parque de vehículos que se sitúa en los 36,6 millones y un censo de conductores que se eleva hasta los 27,8 millones.



"Los siniestros de tráfico en su mayoría son evitables y reducir esas trágicas cifras está en nuestras manos si todos redoblamos nuestros esfuerzos con ese objetivo", ha apuntado Marlaska, quien ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad" de los conductores.



25 DÍAS CON 0 MUERTOS EN LAS CARRETERAS



El ministro también ha destacado que en 2023 ha habido 25 días con cero fallecidos, cuatro días más que en el año anterior, y que el promedio diario de fallecidos en carretera ha sido de 3,1 personas.



Por tipo de vía, de las 1.145 personas fallecidas, 849 (74%) fallecieron en siniestros que tuvieron lugar en vías convencionales, 21 personas más que en 2022. En vías de alta capacidad los fallecidos han disminuido respecto al año anterior, ya que murieron 296 personas, 24 menos que en 2022. Por lo tanto, se mantiene estable la relación de que tres de cada cuatro fallecidos se producen en siniestros que tienen lugar en vías convencionales.



Por tipo de siniestro, la salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro que más fallecidos registra con 486 personas, el 42% del total de fallecidos, cifra similar a la del pasado año. Por el contrario, disminuyen un 9% los fallecidos en colisiones frontales.



En cuanto a los usuarios, han aumentado un 9% los usuarios vulnerables fallecidos, situándose en 463 fallecidos, 38 más que en 2022. Este incremento se debe principalmente a los motoristas, cuya mortalidad ha aumentado un 19% respecto a 2022 (299 motoristas fallecidos en 2023 frente a 254 en 2022).



MEDIDAS A ADOPTAR EN 2024 ANTE EL INCREMENTO DE MOTORISTAS FALLECIDOS



Ante este incremento de motoristas fallecidos, la DGT obligará en 2024 a los motoristas a utilizar un casco integral o modular y unos guantes homologados cuando circulen por carretera.



Igualmente, establecerá un curso obligatorio para los conductores del permiso B con tres años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos.



Con el mismo objetivo de reducir las cifras de siniestralidad, Tráfico actualizará el contenido de los cursos de recuperación de puntos para incorporar un perfil específico para los motoristas que han perdido su saldo de puntos y para los que programarán cursos de conducción segura y eficiente.



El año pasado fallecieron 118 peatones en las carreteras españolas, de los cuales 56 tuvieron lugar en autopistas y autovías frente a los 62 que lo fueron en vías convencionales.



Teniendo en cuenta la evolución desde 2012, el único medio de desplazamiento que ha aumentado la siniestralidad es el de los motoristas, con un aumento del 37% (de 218 a 299). En cambio, la cifra de ciclistas fallecidos permanece constante en la última década, en un entorno de mayor uso de la bicicleta.



Los peatones, los que viajaban en turismo y en camión también han reducido su mortalidad desde 201, con un 11%, un 23% y un 34% de disminución respectivamente.



45 A 54 AÑOS, LOS QUE MÁS AUMENTAN SU MORTALIDAD



Por características de las víctimas, la franja de edad que más aumenta su mortalidad es la de 45 a 54 años con 228 personas fallecidas, el 20% del total y con cifras un 11% superiores a las de 2022. Aumenta también la mortalidad infantil ya que el año 2023 registra 22 fallecidos entre 0 y 14 años, la segunda cifra más alta de los últimos 10 años por detrás de 2014.



Por sexos, los hombres concentran el 79% de las víctimas mortales (905) frente al caso de las mujeres (236) que concentran el 21% restante. Estas cifras son un 1% inferiores a las de 2022 en el caso de los hombres, pero se mantienen sin variaciones en el caso de las mujeres.



El 57% del total de fallecidos en 2023 en las carreteras españolas (658) se registra en día laboral, frente al 43% (487) que murieron el fin de semana.



El año pasado, 138 de los fallecidos que viajaban en turismo y furgoneta no hacía uso del cinturón de seguridad. En el caso de los motoristas fallecidos, 8 de ellos no llevaban casco y tampoco hacían uso del mismo 9 de los ciclistas fallecidos.



"Nos preocupa muchísimo que después de varias décadas de obligatoriedad del uso del cinturón de seguridad todavía tengamos esos índices de fallecimiento por no llevar el cinturón de seguridad debidamente sujeto", ha lamentado Marlaska.



Por localización del siniestro, Andalucía y Cataluña registran las mayores cifras de siniestralidad vial, en ambos casos se observa una disminución respecto al año pasado de un 12% (-26) y un 5% (-8) respectivamente. Por el contrario, La Rioja y la Comunidad Foral de Navarra registran las menores cifras con el 1% del total, con 11 y 13 fallecidos respectivamente.



Durante la presentación de los datos, Marlaska ha recalcado que la DGT va a reformar el Reglamento de Circulación para actualizar el Catálogo de Señales de Tráfico y que impulsará la reforma de los Reglamentos de Conductores, Vehículos y de Circulación para la regulación del vehículo autónomo.



DESCARTA DE MOMENTO LA PROHIBICIÓN DE FUMAR CONDUCIENDO



No obstante, ha descartado por el momento la prohibición de fumar en el interior de los vehículos. "Es algo que es objeto de análisis pero no hay a día de hoy una postura al respecto. Pero es objeto de valoración constante todo lo que es materia de seguridad vial", ha dicho.



En este contexto, el director general de Tráfico, Pere Navarro, ha explicado que en Europa "no hay ningún país que haya prohibido fumar conduciendo". "En Europa sí hay prohibición de fumar en los vehículos cuando hay menores o mujeres embarazadas, pero por tema de salud pública y no por seguridad vial", ha afirmado.



En la próxima reforma del reglamento de circulación, la DGT establecerá como obligatoria que, en caso de nevadas, en las vías con tres o más carriles de circulación por cada sentido se deje el carril izquierdo para los vehículos de emergencia y quitanieves, algo que de momento es sólo una recomendación.



El ministro de Interior también avanzado que este año van a incrementar un 10% los controles de drogas y alcoholemia.