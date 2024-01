George R.R. Martin anuncia nuevas series de 'Juego de Tronos'

martes 02 de enero de 2024 , 20:58h

Juego de Tronos, la franquicia de HBO basada en la saga de novelas Canción de hielo y fuego, sigue expandiéndose. Tras la serie matriz, la plataforma de streaming lanzó la precuela La Casa del Dragón. Además, existen varios spin-offs en desarrollo. Y ahora, George R.R. Martin ha confirmado nuevos proyectos.



El autor de las novelas ha anunciado que la compañía ya está trabajando para dar el salto al terreno de la animación. Martin afirma que hay en marcha varias series que profundizarán en el universo de Poniente. Puntualiza, sin embargo, que todas ellas deben recibir la luz verde definitiva.



"Da la casualidad de que HBO y yo tenemos nuestros propios proyectos animados, ambientados en el mundo de Canción de hielo y fuego. Ninguno de ellos ha recibido luz verde todavía, pero creo que estamos cerca de dar el siguiente paso con un par de ellos", menciona Martin en su página web.



"Cuando comenzó esta última ronda de desarrollo hace unos años, teníamos cuatro ideas para series animadas, con grandes talentos vinculados a ellas. Con el tiempo, siguieron salas de guionistas, reuniones, esbozos y guiones... Pero, por desgracia, dos de los proyectos originales fueron archivados", cuenta el novelista.



Sin embargo, revela que las otras dos series continúan en marcha. Y a ellas se ha sumado una tercera que antaño había sido anunciada en formato de imagen real. "El trabajo en los otros dos proyectos animados continúa a buen ritmo... Y mientras tanto, hemos cambiado Nine Voyages (Nueve viajes), nuestra serie sobre los viajes legendarios de La Serpiente Marina (Lord Corlys Velaryon), de la acción en vivo a la animación", explica Martin.



"Una medida que apoyo plenamente. Las restricciones presupuestarias probablemente habrían hecho que una versión de imagen real fuera prohibitivamente costosa, con la mitad de la serie teniendo lugar en el mar y la necesidad de crear un puerto diferente cada semana, desde Marcaderiva hasta Lys, las Islas Basilisco, Volantis, Qarth", continúa en referencia a la serie de los 'Nueve viajes'.



"Hay todo un mundo ahí fuera. Y tenemos muchas más posibilidades de mostrarlo todo con animación. Así que ahora tenemos tres proyectos animados en marcha", sentencia Martin en el comunicado. En cuanto a las otras dos series, se desconoce sobre qué podrían tratar. Tampoco se dan detalles sobre una hipotética fecha de estreno en caso de recibir luz verde.



Como apunte, en su escrito Martin menciona la serie de Netflix Samurai de ojos azules como ejemplo en el que fijarse. "Tiene el arte más hermoso que he visto jamás. La historia también es buenísima. Ambientada en Japón durante el período Edo, es violenta, visceral, sexy (y más que un poco pervertida en algunos momentos), con secuencias de acción espectaculares y un elenco de personajes bien desarrollados, coloridos, complejos y reales. Héroes imperfectos, villanos que son más que dibujos animados", alaba.



"Incluso si normalmente no ves animación, dale una oportunidad. Es fantástica. Y si te gustan mis historias, creo que te encantará --aconseja también--. Espero que podamos hacer nuestras series tan hermosas y apasionantes como 'Samurai de ojos azules'. A buen seguro lo intentaremos".