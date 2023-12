Suspensión del “Toro de Navidad” en Guadalajara

COMUNICADO

sábado 30 de diciembre de 2023

La empresa GyP Blanco como organizadora del festejo “suelta de reses sin concurso” previsto para su celebración en la mañana de hoy en Guadalajara quiere hacer pública la situación acontecida en la mañana de hoy.



La empresa, por la importancia del evento, decidió desembarcar en el día de ayer las reses previstas para el festejo, pero una de ellas (toro de Guadaira), no se pudo desembarcar al inutilizarse en su preparación. Si se desembarcó los toros de El Tajo y Hermanos Collado Ruiz, así como la vaca de “Toros de

Fuenterroble”. La empresa aun sabiendo que no es obligatoria la presencia de los veterinarios en del desembarque, les avisó.



Se desembarcó con normalidad y se decidió traer a primera hora de hoy un nuevo toro de El Risco para sustituir al de Guadaira. El cual estaba en la Plaza de Toros a las 10:00h. A las 11:12h, se recibe una llamada desde corrales pidiendo la presencia del responsable de la empresa puesto que dos de los toros (El Tajo y Hermanos Collado) han sido reconocidos y puestos como “no útiles” con la siguiente aclaración:



“Las reses 61 y 19 se dan no útiles por peligrosidad en sus defensas, no prestándose claramente despuntadas y romas”.



La empresa defendió que los animales habían sido despuntados y afeitados con anterioridad al festejo, pero el problema radica en que el tipo de toro presentado tiene una presencia muy superior al que se está acostumbrado a ver en la Plaza de Toros de Guadalajara (sobreros Las Ventas, vendidos directamente por la Plaza de Toros de “Las Ventas”). Que un toro con unos pitones de más de 1 metro de arboladura, aunque esté despuntado, a juicio de la empresa, si realmente se quieren ver como salen en Ferias, debería cortarse casi 6/7 cm de pitón, una auténtica locura para la política de la empresa. En este caso, los propios veterinarios reconocen que los animales están despuntados, criterio respetable, pero no lo suficientemente para el tipo de festejo. ¿y quién pone ese límite o tope?



La empresa tampoco iba manipular ningún toro en la Plaza puesto que no hay condiciones óptimas para el mismo y defendió desde el primer momento el conjunto del espectáculo. Imagínense que se decide afeitar con una maroma en los propios corrales y el toro se lesiona y sale a la Plaza descordado o con una lesión en los pitones… ¿qué hubiera pasado?...



Nos puede gustar más o menos lo que dice el actual Reglamento, pero igual que hay cosas que quedan en el aire, se debe aclarar qué es un animal con los cuernos “claramente despuntados y afeitados”. También nos hubiera gustado saber si estos toros se hubieran aprobado en caso de ser una corrida de toros, donde las astas deben estar íntegras. No sé qué tendrá Guadalajara, que, en plena feria, pueden llegar a pasar más toros por los corrales que en la primavera de El Batán.



Se aconsejó celebrar el festejo con el toro de El Risco y la vaca aprobados, pero el espectáculo consistía en la suelta de tres machos y una hembra, por lo que la empresa rechazó rotundamente la decisión. O se da todo o no se da.



Sentimos el trastorno que ha podido suponer para todos, en una fecha tan especial y un evento cuidado al detalle, pero el aficionado debe recibir un espectáculo con sus garantías, no un espectáculo con unas condiciones inferiores a la totalidad de pueblos que celebran festejos en la Provincia y en el resto de la autonomía.



Con este comunicado no queremos poner en cuestión la profesionalidad de cada actuante, pero si que defendemos lo que es un espectáculo como se merece con las mismas exigencias para todos.



Pero hay veces que es mejor poner la mano sobre la mesa y poner un alto en el camino. Nos dirán de todo, pero siempre antes de hablar hay que saber de qué se habla, ya que en el festejo de hoy se contaban con casi 2.000 personas (y eso que se cortó la venta).