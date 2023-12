El lobo ibérico regresa a Ciudad Real, donde se daba por desaparecido hace décadas

viernes 22 de diciembre de 2023 , 19:16h

El lobo ibérico (Canis Lupus), una de las especies emblemáticas de la fauna ibérica, ha regresado a la provincia de Ciudad Real, donde en los últimos días se ha confirmado la presencia de un ejemplar que se mueve entre los términos municipales de Cabezarados y Villamayor de Calatrava.



Así lo han manifestado fuentes de la Consejería de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Castilla-La Mancha, que han comentado que solo se tiene constancia de la presencia estable en Guadalajara, aunque parece que se ha avistado un ejemplar en la provincia de Ciudad Real.



Considerado en Castilla-La Mancha como una especie de protección especial, con la catalogación de 'En peligro de extinción', la presencia de este ejemplar de lobo ibérico ya ha sido constatada por agentes medioambientales después de que el pasado fin de semana se tuviera conocimiento de su presencia a través de un vídeo grabado durante la celebración de una montería en Cabezarados.



Los técnicos de la consejería han apuntado que puede tratarse de un joven ejemplar dispersante procedente de las poblaciones del norte, bien de Ávila o Madrid, o incluso de Guadalajara, puesto que es imposible que sea de las poblaciones del sur de España, al darse por extinguidas hace años en Sierra Morena.



En cualquier caso, han mostrado su extrañeza por la aparición de este ejemplar en Ciudad Real, donde ha llegado sin dejar rastro de su recorrido, dado que cualquier especie cuando se dispersa no pasa desapercibida.



"Lo comprobamos con los linces ibéricos que regresaron a Portugal y que fueron vistos por mucha gente durante su largo periplo que les llevó desde Castilla-La Mancha hasta Portugal; sin embargo, con este ejemplar no ha ocurrido lo mismo y hemos tenido constancia de su presencia a raíz de la aparición del vídeo", han afirmado.



En los últimos días, han explicado, el ejemplar ha sido observado cojeando de la pata trasera derecha y se ha comenzado a trabajar para tratar de capturarlo con la intención de trasladarlo a un centro de recuperación de fauna silvestre y ver en qué condiciones se encuentra.



En caso de ser capturado, algo que dicen "no será fácil", la intención de la consejería es que el animal se recupere por completo en este centro de recuperación para, posteriormente, liberarlo en el lugar más adecuado.





"Lo normal es que si lo capturamos no se libere de nuevo en Ciudad Real, sino que lo hagamos donde la especie cuente con una población estable, cosa que no ocurre en esta provincia".



Las mismas fuentes han apuntado que la presencia de un lobo ibérico no debe generar ningún tipo de alarma social, puesto que en muchos otros puntos de España está presente y su convivencia con las actividades del medio rural es compatible.



En estos días, los técnicos de la Consejería de Desarrollo Sostenible han tenido constancia de que este ejemplar ha matado a tres ovejas en un ataque, por lo que se han puesto en marcha los mecanismos para compensar económicamente al afectado.



Según los datos de población de esta especie en España recogidos en el documento 'Estrategia para la conservación y gestión del lobo ibérico', actualmente existen 297 manadas de lobos ibéricos en el país, de las que 2 o tres manadas se encuentran en Castilla-La Mancha.