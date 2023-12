Amenaza con un punzón y una pistola a sus compañeros de trabajo en el teatro Buero Vallejo de Guadalajara

viernes 15 de diciembre de 2023 , 20:07h

Situación complicada la que se vivió hace unas semanas en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara. Una discusión entre dos trabajadores de una ETT desencadenó en un grave delito de amenazas por parte de uno de los implicados.



Según ha confirmado el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Guadalajara, Chema Antón, un trabajador eventual de una ETT, que ya había estado trabajando en otras ocasiones en el Buero Vallejo, tuvo una discusión con otro trabajador del teatro a raíz de haberle reprochado por abandonar su puesto de trabajo para ir a tomar un café cuando acababa de llegar.



Fue tiempo después de esta discusión cuando volvió al edificio del teatro con un punzón y una pistola, amenazando a la persona con la que se había enfrentado. El revuelo que se formó en las dependencias del teatro fue alarmante. Rápidamente los trabajadores llamaron a la policía, lo que provocó la huida del agresor.



Según el concejal, la policía estuvo buscándole y de hecho se celebró un juicio rápido, pero ahora todo está en manos del juzgado de lo penal, quien ha estimado que dada la gravedad de los sucedido lo que procede es un juicio ordinario, que se tendrá que celebrar.



Tanto los agentes de la policía local como los trabajadores presentaron en su día la denuncia correspondiente por estos hechos y ahora el Ayuntamiento se ha presentado en la causa como acusación particular para defender a los funcionarios, según el concejal.



Antón no ha podido precisar si el arma que llevaba el agresor era simulada o real y ha confirmado que el personal ya trabaja con normalidad aunque han contado durante varios días con el apoyo de la Policía Local en las aperturas y cierre de las dependencias “por si volvía”.



Preguntado sobre si tiene antecedentes señala “que no lo puede decir”. Lo que sí ha confirmado es que durante el altercado no se produjo ninguna lesión.