Tom Cruise tiene nueva novia: Elsina Khayrova, una exmodelo rusa de 36 años

jueves 14 de diciembre de 2023 , 07:45h

Primero se le relacionó con Sofía Vergara, luego con Shakira y también con su compañera de rodaje en Misión Imposible, la actriz Hayley Atwell. Por finalmente, parece que con la única que Tom Cruise habría tenido algo no oficial es con Atwell. No obstante, el actor de Hollywood sí estaría saliendo con alguien.



Según publica Daily Mail, el intérprete está saliendo con una socialite rusa llamada Elsina Khayrova. La joven tiene 36 años, es decir, 25 menos que él, de 61, y es la hija de un conocido político ruso, además de estar divorciada de un comerciante de diamantes.



El actor fue visto besando apasionadamente a Khayrova en una fiesta en Grosvenor Square, en el barrio londinense de Mayfair. De hecho, tal y como declaró un invitado al evento al diario británico, "eran inseparables, claramente una pareja".



La exmodelo rusa estuvo casada con el magnate multimillonario Dmitry Tsvetkov, con el que tuvo un sonado divorcio que acaparó numerosos titulares. De hecho, una de las noticias más llamativas de esta separación fue cuando acusaron a Khayrova de ocultar bienes a su entonces marido, entre los se encontraba una colección de bolsos valorada en más de un millón de euros.



Tom Cruise y Elsina Khayrova acapararon las miradas de muchos de los que acudieron a esta fiesta, tanto que incluso el DJ tuvo que llamar la atención a los asistentes para que dejasen de pedirle fotos, según Daily Mail.



Pero, aunque Cruise no quería fotografiarse con nadie, esto no impidió que fuera cortés con todos los que se acercaban: "Fue muy amable, continuamente le pedían fotografías y decía que no con mucha educación". Después de estar durante varias horas en aquella celebración, abandonaron juntos el local.



Tom Cruise ya acumula tres matrimonios fallidos, todas ellos con conocidas actrices. En 1987 se casó con Mimi Rogers, de la que se divorció en 1990; ese mismo año dio el 'sí, quiero' a Nicole Kidman, con la que tuvo dos hijos. Isabella Jane y Anthony Connor; y su tercera boda fue en 2006 en Roma con Katie Holmes, con quien tuvo a su hija Suri, de 17 años.