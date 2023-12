Tesla llama a revisión a más de dos millones de coches por un problema de seguridad en su conducción autónoma

jueves 14 de diciembre de 2023

Tesla ha anunciado una llamada a revisión para más de 2 millones de vehículos después de que el principal regulador de seguridad automotriz de Estados Unidos determinara que su sistema de asistencia al conductor, 'Autopilot', no hace lo suficiente para prevenir su mal uso. En otras palabras, el uso del sistema no implica que el conductor pueda desentenderse por completo del coche mientras circula.



Esta medida llega como resultado de una investigación de defectos que ha durado varios años por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés), que permanecerá abierta mientras la agencia supervisa la eficacia de las correcciones de Tesla.



Un portavoz de la Nhtsa ha dicho a Bloomberg que la investigación encontró que los métodos de Tesla para mantener a los conductores comprometidos eran insuficientes y podrían llevar a un uso previsible indebido.



"La tecnología automatizada promete grandes avances en la mejora de la seguridad, pero solo cuando se implementa de manera responsable", ha dicho la Nhtsa este miércoles. "La acción de hoy es un ejemplo de cómo mejorar los sistemas automatizados al priorizar la seguridad".



Modelos afectados

Los vehículos afectados son los coches Model S fabricados entre 2012 y 2023, los Model X de 2016 a 2023, los Model 3 de 2017 a 2023 y los Model Y de 2020 a 2023, según indica el informe de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (Nhtsa).



Desde la compañía han informado que para solucionar el problema se realizará una actualización de software inalámbrica, la cual no tendrá ningún coste para los propietarios de los vehículos.



Esta llamada a revisión es la segunda de este año que involucra a los sistemas de conducción automatizada de Tesla, los cuales han estado bajo creciente escrutinio después de cientos de accidentes, algunos de los cuales resultaron en fatalidades.



Aunque el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk ha pronosticado durante años que la compañía está a punto de ofrecer autonomía completa, tanto el sistema 'Autopilot' como las funciones beta que Tesla comercializa de conducción autónoma como 'Full Self-Driving' requieren que el conductor esté completamente atento y mantenga las manos en el volante.



Sistema Autopilot

El sistema 'Autopilot' viene de serie en todos los nuevos modelos Tesla. Utiliza cámaras para igualar la velocidad del vehículo con el tráfico circundante y ayuda a los conductores con la dirección dentro de carriles claramente marcados.



Tesla ha comercializado funcionalidades de nivel superior que llama 'Full Self-Driving' desde finales de 2016. Esa 'suite' de características fue llamada a revisión en febrero, después de que la Nhtsa expresara preocupaciones sobre automóviles que utilizan el sistema yendo de manera ilegal o impredecible, incluyendo exceder los límites de velocidad, avanzar directamente a través de intersecciones en carriles solo para girar y no detenerse por completo.



El organismo regulador llevó a cabo una investigación de defectos de 'Autopilot' por primera vez tras un accidente fatal en 2016, solo para absolver el sistema a principios del año siguiente.



Frenados repentinos en autopistas

Las dos investigaciones de defectos pendientes, iniciadas en agosto de 2021 y febrero de 2022, se precipitaron por accidentes de coches Tesla contra vehículos de primeros auxilios y frenados repentinos en autopistas.



El regulador ha iniciado más de 50 investigaciones especiales de accidentes que involucran a autos Tesla y que se sospecha están vinculadas a Autopilot, con el ritmo de las investigaciones aumentando bajo la administración del presidente Joe Biden.