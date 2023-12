ÚLTIMA HORA : Los sindicatos convocan 8 jornadas de huelga en Iberia en plenas navidades

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 13 de diciembre de 2023 , 20:34h

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado ocho jornadas de huelga en Iberia, en plenas navidades, en protesta porque la compañía, dicen, no acepta la creación del servicio de "autohandling" (servicio en tierra prestado por la propia compañía) en aquellos aeropuertos en los que perdió el concurso convocado por Aena.



Fuentes sindicales dijeron este miércoles que los paros se producirían los días 29,30 y 31 de diciembre y 1, 4, 5, 6 y 7 de enero, coincidiendo con las fechas críticas de fin de año y Reyes.



Lo confirmó Iberia en un comunicado en el que mostró su "enorme decepción ante la irresponsable" convocatoria por parte de los sindicatos mayoritarios, en plena controversia tras la resolución del concurso de AENA el pasado 26 de septiembre.



"Una huelga como la convocada ahora por los sindicatos para Navidad daña irreparablemente el derecho a las vacaciones y a la reunificación de familias y amigos en fechas tan señaladas y lo hace, en este caso, de manera irresponsable y carente de sentido", denuncia Iberia, que no ve "mínimamente afectado o amenazado" ninguno de los derechos que, alega, se defienden mediante una huelga.



Según sendos comunicados de UGT y CCOO, tras diferentes reuniones con Iberia e IAG (el grupo al que pertenece la compañía española junto con British Airways, Vueling, Aer Lingus y Level), el holding sigue sin aceptar la creación de un "autohandling" que de servicio a todas las aerolíneas del grupo en los aeropuertos en los que no obtuvo licencia.



Iberia insiste en que la nueva situación "no pone en riesgo ni un solo puesto de trabajo de un solo trabajador de Iberia ni conculca uno solo de sus derechos sociales, laborales, salariales ni extrasalariales".



La compañía subraya que ha mantenido su apuesta por un "diálogo constructivo" para buscar una solución "mixta y viable", pretensión que se ha roto con la convocatoria de huelga, que además "condena" el negocio de 'handling' de Iberia "a corto, medio y largo plazo".



Además, insiste en que "el 'autohandling' y la consiguiente subrogación parcial no es una solución viable, pues supondría que permanecerían en el Grupo las personas con mayor antigüedad y, por tanto, las de salarios más elevados.



Eso significaría que los operadores adjudicatarios del concurso contarían con el personal de menor coste salarial, por lo que podrían ofrecer unos precios mucho más competitivos que los que se pueden conseguir mediante el 'autohandling', creando una brecha de competitividad entre las principales aerolíneas españolas (Iberia, Iberia Express, Vueling) y los operadores internacionales que contrataran con los nuevos operadores ganadores del concurso".



Por tanto, más allá del "importante impacto económico" de ese diferencial de competitividad, la compañía alega que si hiciera el 'autohandling' estaría "premiando económicamente a los ganadores del concurso de AENA y a las aerolíneas internacionales con las que compite. Todo ello se traduciría, a la postre, en peores resultados, incapacidad de crecimiento y una amenaza al conjunto de trabajadores en el futuro inmediato".