Carta semanal del obispo de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara :Oremos por los frutos de los Sínodos

miércoles 24 de mayo de 2023 , 06:43h

En octubre de 2021, el papa Francisco convocaba el Sínodo de los Obispos para reflexionar sobre la sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Por expreso deseo del Santo Padre, todos hemos tenido la oportunidad de participar en la preparación de este sínodo, en sus distintas etapas, con nuestras aportaciones y oraciones.



Esta convocatoria del Papa para la Iglesia universal coincide con la celebración de nuestro Sínodo Diocesano. Muchos diocesanos, guiados por la acción del Espíritu Santo, están participando con gozo en la oración, reflexión y presentación de conclusiones a la Secretaria del Sínodo sobre los distintos temas de estudio. Con estas reflexiones comunitarias, se pretende encontrar nuevos caminos para el impulso de la nueva evangelización, teniendo en cuenta el influjo de los cambios sociales y culturales en las actitudes y comportamientos religiosos de muchos bautizados.



Ahora bien, no deberíamos olvidar que lo más importante en la celebración del Sínodo de los Obispos y en la celebración de nuestro Sínodo Diocesano no es lo que nosotros pensemos, sino lo que el Espíritu Santo nos sugiera. Él es quien guía y conduce la misión de la Iglesia. Él nos precede y acompaña con su luz para que las conclusiones sinodales no respondan a nuestros gustos o a los criterios de la sociedad, sino al querer de Dios.



Teniendo en cuenta, por lo tanto, la importancia de la oración en la vida cristiana y en el desarrollo de los trabajos sinodales, los miembros de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos nos invitan a todos los creyentes a celebrar una jornada de oración para pedir a Dios por el fruto del encuentro sinodal, que

tendrá lugar en Roma el próximo mes de octubre. En esta asamblea sinodal participarán, además de los obispos elegidos por cada nación, un grupo de consagrados y de fieles laicos, que podrán ofrecer sus aportaciones y emitir su voto, aunque la última decisión corresponda al Papa.



Esta jornada de oración tendrá lugar en todas las diócesis del mundo el próximo día 31 de mayo, memoria litúrgica de la Visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. María, la Madre de la Iglesia, nos precede con el testimonio de su fidelidad a la voluntad del Padre e intercede ante Él por todos sus hijos,

para que, siguiendo a Jesucristo durante la peregrinación por este mundo, lleguemos un día a la patria celestial.



La Comisión Episcopal de Liturgia nos ofrece unos materiales para ayudarnos en la realización de esta oración. En aquellas parroquias, grupos o movimientos apostólicos, en los que no sea posible una celebración especial, siempre será posible hacer una súplica por el fruto del Sínodo Universal y de nuestro

Sínodo Diocesano en la celebración de la Santa Misa o en otra celebración comunitaria.



Con mi bendición, feliz día del Señor.



Atilano Rodríguez Obispo de Sigüenza-Guadalajara