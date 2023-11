La temperatura mínima será este lunes en Atienza de 3°C y la máxima podría alcanzar los 11°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 16 km/h y dirección suroeste

Cielos nubosos con 3ºC de mínima y 12ºC de máxima este lunes en Guadalajara

Este lunes amanecerá a las 8:10 y anochecerá a las 17:49, las temperaturas estarán entre 3°C y 12°C, el cielo estará cubierto de nubes, el viento será flojo de unos 12 km/h y dirección suroeste

lunes 27 de noviembre de 2023 , 01:02h

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, en el tercio norte, intervalos nubosos.



En el resto, cielos poco nubosos o despejados aumentando la nubosidad de noroeste a sureste durante la tarde, primero con nubes altas y luego con nubes bajas que no alcanzarán al extremo sureste.



Habrá brumas y nieblas, por la mañana en las zonas altas de la mitad occidental que se extenderán a las zonas altas de la oriental al final de la tarde.



Las temperaturas mínimas irán en aumento, siendo más acusado en la Mancha, en los valles del Tajo y Guadiana y en el extremo oriental. Mientras, las máximas experimentarán un descenso, salvo en el sureste donde cambiarán poco. No se descarta alguna helada débil y dispersa en los sistemas Central e Ibérico. Se esperan vientos flojos de componente oeste.



Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 18ºC en Albacete, entre 4 y 15ºC en Ciudad Real, entre 1 y 16ºC en Cuenca, entre 3 y 12ºC en Guadalajara y entre 3 y 16ºC en Toledo.



La Aemet avanza un cambio de tiempo para la última semana de noviembre con lluvias a la vista.-



La última semana de noviembre llega colmada de cambios en la situación meteorológica. El tiempo anticiclónico de este fin de semana dice adiós a partir de este lunes, cuando tendrá lugar "la transición a una situación atlántica con precipitaciones intermitentes", indica la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



De este modo, la semana comenzará con la llegada de "un frente asociado a una borrasca atlántica", con lluvias, en general, débiles. Las precipitaciones afectarán al tercio norte y Baleares, y serán más abundantes en el Cantábrico oriental. En los Pirineos nevará por encima de los 1.200 - 1.600 metros, mientras que las nieblas matinales abarcarán amplias zonas de la vertiente atlántica.



Mapa de previsión de precipitaciones para finales de la última semana de noviembre.Mapa de previsión de precipitaciones para finales de la última semana de noviembre.METEORED

El martes será un día de "transición" entre el paso de un frente y la llegada del siguiente, destacan desde eltiempo.es. Las lluvias se quedarán en el extremo norte, más abundantes en el área cantábrica y Pirineos, y de menor intensidad en los sistemas Central, Ibérico y Penibético.



A partir del miércoles, todo apunta a un aumento de la inestabilidad, especialmente en la mitad oeste de la Península, "avanzando hacia el este y afectando a todo el territorio", aunque con menos probabilidad en el sureste. El jueves será también un día lluvioso, con el paso del segundo frente, y frío, ya que las temperaturas van a bajar de forma notable, coincidiendo con el arranque de diciembre.



Se alarga la sequía

Por su parte, Meteored apunta que la mitad norte peninsular será donde más lloverá la semana que viene: zonas como Galicia, Cantábrico, Pirineos y algunos sistemas montañosos del centro-oeste podrán acumular más de 50 l/m².



Los mapas de tendencia de precipitación muestran una clara diferencia entre la España húmeda y la seca: todo el norte y mitad oeste peninsular recogerán la lluvia que tanto necesitan a orillas del Mediterráneo, donde se prevé una semana seca.



En concreto, las precipitaciones serán escasas en el sureste peninsular, costa de Andalucía, Cataluña, Canarias y sur de Baleares, donde los frentes llegarán con poca fuerza. "Seguirá alargándose la sombra de la sequía y aumentando la diferencia pluviométrica entre el oeste peninsular y la zona este", avisan.



La Aemet ha publicado recientemente una serie de mapas que evidencian a primera vista esta doble vertiente que existe en la Península. Se trata de la precipitación acumulada entre el 1 de octubre y el 21 de noviembre, un periodo donde han caído 150 l/m², lo que supone un 15% más de lo normal para el conjunto de España. "Pero mientras en Galicia y zonas próximas ha llovido más del doble de lo normal, en el área mediterránea y Canarias no se llega ni a la cuarta parte", explica.



En este sentido, 2023 ha sido lluvioso en el noroeste y centro, aunque la Aemet matiza que en esta zona las precipitaciones han estado concentradas en pocos episodios —como la DANA de septiembre, por ejemplo, o la lluvia intensa caída a mediados de octubre—. Sin embargo, "ha llovido claramente por debajo de lo normal en Cataluña, otras zonas del este y sur peninsular y Canarias", sentencia la Aemet.