El Ayuntamiento de Guadalajara escuchó las propuestas de niños y niñas en un pleno infantil por el Día de la Infancia

Alumnos del colegio público de Las Lomas, de 8 y 9 años, acompañados del profesorado y de representantes de las asociaciones Balia, Vasija y Unicef, han hecho llegar a la alcaldesa, Ana Guarinos, y a otros miembros de la Corporación sus propuestas y peticiones

sábado 25 de noviembre de 2023 , 07:54h

Cincuenta escolares de tercero de primaria del colegio público Las Lomas, con 8 y 9 años, han participado hoy en el Ayuntamiento de Guadalajara de un pleno infantil en el que han trasladado sus propuestas, experiencias y peticiones al equipo de Gobierno. El acto se enmarca en la conmemorar el Día Internacional de la Infancia, que se celebra el 20 de noviembre, coincidiendo con el aniversario de la aprobación en 1989 de la "Convención de los Derechos del Niño".



La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha presidido esta singular sesión, dando el recibimiento a los niños y niñas con una nutrida presencia de concejales de la Corporación y tras recordar al alumnado como funciona un Ayuntamiento, cuales son las áreas de cada concejal, los servicios municipales y las tareas de los trabajadores del Ayuntamiento, conceptos que ellos ya estudian en su curso, les ha invitado a participar con sus preguntas “porque nosotros estamos aquí para escucharos, tomar buena nota de lo que nos digáis que hay que mejorar y responder a todo lo que queráis saber sobre los que os afecta y la participación es uno de vuestros derechos” .



Y han preguntado de todo, desde cuestiones de igualdad “por qué los mayores se creen que los niños son mejores que las niñas”, hasta preocuparse “cómo trabaja el Ayuntamiento para los pobres”, o cuestionar “por qué al fútbol se le da más importancia que a otros deportes” y reclamar una enfermería escolar.



El medio ambiente, con la demanda de “más árboles y más flores” y “más parques”, junto a la preocupación “de que los mayores nos rompen los columpios, que hay más policía que vigile” o la demanda de que se arreglara la pista de su patio del colegio “porque se hacen charcos y nos caemos”, fueron otras cuestiones planteadas.



También mostraron su disgusto “porque han quitado Navilandia y no habrá atracciones estas navidades”, a lo que la alcaldesa respondió que “no se ha quitado nada, habrá Navidad y atracciones para vosotros en la Concordia y pista de hielo con atracciones Frozen y vídeo maping sobre el Infantado…os aseguro que será una Navidad muy bonita y os animo a que me digáis que os ha parecido cuando acaben las fiestas navideñas”.



Y así, durante casi dos horas, con los escolares totalmente animados a preguntar o quejarse “no me gustan que los perros hagan pis en la puerta de mi casa” y los concejales tomando nota de cada demanda.



Finalmente, la alcaldesa levantaba la sesión y agradecía a todos los niños y niñas su participación tan activa, así como a las profesoras del curso y a los representantes de las asociaciones Balia, La Vasija y Unicef que también han querido acompañar en el acto.



Con una foto de familia de todos los niños y niñas, profesoras, concejales y alcaldesa, en las escaleras del Ayuntamiento, se ponía recuerdo a una jornada puntual de participación de la infancia con la que el Ayuntamiento de Guadalajara camina hacia su compromiso de constitución del Consejo municipal de la Infancia y la adolescencia, donde la participación de la infancia será un proceso permanente,



Por la tarde en la Plaza Mayor de Guadalajara, como complemento a las actividades de conmemoración del Día de la Infancia otros grupos de escolares han desarrollado un mural, recordando los derechos de la Infancia y han participado en un cuentacuentos.