El ayuntamiento de Guadalajara pone en marcha un primer plan de mejora de instalaciones deportivas con 360.000 euros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 21 de noviembre de 2023 , 20:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un total de siete instalaciones deportivas de la ciudad de Guadalajara que se encuentran en una situación “lamentable” van a recibir actuaciones “inmediatas” de reparación y puesta en marcha gracias al Plan de mejora de instalaciones deportivas que el concejal de Deportes, Armengol Engonga, ha presentado este martes.



“Se trata de un primer plan dotado con 360.000 euros, que ya fueron aprobado en el último pleno extraordinario, que nos permite atender la situaciones más urgentes, pero al que seguirán otros planes de mejora de instalaciones deportivas que han sido abandonadas durante estos últimos cuatro años y se encuentran en una situación más que mejorable”, ha señalado el concejal de Deportes, en el marco de las pistas de baloncesto frente al colegio Santa Ana, con todo el firme levantado y el vallado en situación “penosa”, que será la primera actuación a realizar, ya en las próximas semanas.



“No es de recibo que un vecino quiera ir a la piscina Huerta de Lara o jugar al pádel en las pistas de San Roque y se encuentre unas instalaciones impracticables”, ha apuntado Engonga, “y por ello con este plan reiniciamos las instalaciones deportivas”.



La actuación más ambiciosa se realizará en la piscina Huerta de Lara “con la rehabilitación integral del vaso por primera vez en 40 años, también se reformarán los muros que han sufrido un grave deterioro por efecto del cloro y la humedad. El montante total serán 200.000 euros”.



En segundo lugar, Engonga ha explicado que serán dos pistas al aire libre, las de la calle Pastrana, frente al colegio Santa Ana y las pistas deportivas situadas en el barrio de Adoratrices, las que se van a arreglar. “Se modificará todo el pavimento, se nivelará toda la zona y se pintará para dejarlo en una situación óptima, con una inversión de 60.000 euros”.



También habrá reparación y mantenimiento de diferentes campos de fútbol y de pádel, en los que no hay mantenimiento desde hace años, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.



VALLADO DE LA PISCINA DE SAN ROQUE

Por otro lado, la piscina de San Roque se actuará sobre el vallado perimetral, por estética y seguridad, “para acabar con los robos sufridos en los últimos veranos” y se arreglarán los vestuarios de personal que tiene goteras y de forma integral el vaso de la piscina de los más pequeños, que sufre filtraciones. “Todos los vasos sufren filtraciones, pero empezamos por este y seguiremos actuando en el resto con otros sucesivos planes”.



Otro de los arreglos necesarios es la cubierta del Palacio Multiusos, puesto que es el pabellón deportivo más grande de la ciudad y la instalación que acoge grandes eventos deportivos porque tiene goteras desde hace años, que se van parchando. Aquí lo que se plantea es una asistencia técnica, con 21.000 euros, para redactar un anteproyecto con el que poder recabar fondos europeos para una actuación integral de gran calado en la cubierta del Multiusos.



La última actuación de este primer plan de mejoras será dotar de material deportivo al nuevo gimnasio de la Fuente de la Niña, para lo que se va a destinar 45.000 euros, para el nuevo gimnasio deportivo a punto de finalizar dentro de las pistas de atletismo de la Fuente de la Niña”.



“Nuestra voluntad es no sólo mejorar la situación que actualmente tienen estas instalaciones deportivas, sino como ya anunciaremos en los próximos meses, iremos implementando nuevas instalaciones a la ciudad de Guadalajara y además nos comprometemos a mantener las ya existentes, para que no haya estos grandes deterioros, porque lo que se cuida dura más”, ha concluido Armengol Engonga.



En cuanto a los plazos, Engonga ha explicado que algunas actuaciones comienzan de inmediato y otras se adaptarán a las épocas de menor uso de las instalaciones por parte de la ciudadanía.