El “Día del Dibujo Sostenible” se traslada al 11 de noviembre por la mala climatología

Ante el alto número de inscripciones realizadas y la previsión de lluvia y viento para este sábado, se opta por mantener el acto al aire libre, pero una semana después

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 02 de noviembre de 2023 , 19:51h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Debido a la alerta meteorológica prevista para el próximo 4 de noviembre la celebración del “Día del Dibujo Sostenible” se traslada al 11 de noviembre desde las 11:30 horas, en el Parque Adoratrices de Guadalajara.



Aunque en un principio estaba la alternativa de hacer el acto a cubierto, en el TYCE, si llovía, debido al gran número de inscripciones recibidas no habría capacidad y se opta por mantener su celebración al aire libre, el 11 de noviembre. El sorteo se realizará a las 13:30 horas.



El “Día del Dibujo Sostenible” es una iniciativa del Ayuntamiento de Guadalajara y Valoriza para fomentar la creatividad y la conciencia ecológica entre los niños y niñas de 3 a 12 años.



Consiste en dibujar con pinturas sobre el tema de la sostenibilidad ambiental y social, y participar en un sorteo de premios relacionados con el transporte sostenible, como bicicletas, patinetes, cascos, etc. También habrá hinchables y foodtruck para disfrutar de un día fabuloso en familia.



Para participar, se amplían las inscripciones hasta el 7 de noviembre. Puedes hacerlo a través de este enlace. Si te inscribes, recibirás pinturas gratis para dibujar. Si no te inscribes, tendrás que traer tus propias pinturas.



Anímate a participar en el “Día del Dibujo Sostenible”.