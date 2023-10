La Plataforma en defensa del Campo de Guadalajara decide constituirse como Asociación

El objetivo prioritario es entrar en las mesas de negociación con la Junta de Castilla-La Mancha y participar en la toma de decisiones del sector

lunes 30 de octubre de 2023 , 19:04h

La Plataforma en Defensa del Campo de Guadalajara, convocante de dos exitosas tractoradas la pasada primavera, ha decidido dar un paso más en su camino de protección del mundo rural. En la asamblea extraordinaria celebrada el pasado jueves día 26, a la que acudieron más de 160 profesionales del sector, los allí presentes decidieron erigirse como asociación. Se considera que es la mejor manera de luchar por los intereses del medio rural de nuestra provincia.



Por eso, desde la Plataforma en Defensa del Campo de Guadalajara se anima a agricultores, ganaderos, apicultores, olivareros, viticultores y el resto de profesionales del sector de la provincia a colaborar y unirse a la asociación en su nueva andadura. Así se podrá defender de manera más específica los intereses de cada profesional del mundo rural.



A dicha asamblea también acudieron miembros de la Plataforma en Defensa del Campo de Cuenca. Éstos también han decidido constituirse como asociación, por lo que la idea es que ambas organizaciones provinciales vayan de la mano en sus primeros pasos y hagan unidas más fuerza a la hora de conseguir su objetivo principal, que no es otro que participar en la toma de decisiones del sector en la comunidad.



El propósito es formar parte de las mesas de negociación con la Junta de Castilla-La Mancha y que sean los profesionales del sector, la gente que vive del campo, los que negocien directamente con los dirigentes políticos todo aquello que les afecta. A menudo vemos cómo se manda a negociar a gente que no se dedica al campo ni vive de él, por lo que no lucha por los intereses del medio rural. Eso se tiene que terminar. Deben ser los profesionales del sector, la propia gente del campo, los que negocien de forma directa y defiendan lo suyo ante los políticos.



Por eso, la Plataforma en Defensa del Campo de Guadalajara quiere ir un paso más allá y constituirse como asociación. Animamos a todos los profesionales del mundo rural a unirse.