SATSE denuncia que los continuos cambios de turno impiden la desconexión digital y la conciliación de las enfermeras

Con motivo de la Semana Europa de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2023

viernes 27 de octubre de 2023 , 13:37h

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a las administraciones sanitarias y a los empleadores del sector privado que implementen políticas que garanticen el derecho de los profesionales a la desconexión digital. Las enfermeras suelen ser requeridas por WhatsApp o teléfono para trabajar en turnos que no les corresponden cuando están fuera de su jornada ordinaria.



Con motivo de la Semana Europa de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que este año se centra en lograr un “Trabajo seguro y saludable en la era digital”, SATSE subraya que, en la actualidad, no se está respetando el artículo 88 de la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.



Esa norma establece que los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar.



SATSE incide en que la causa más frecuente que provoca que los y las enfermeras sean requeridas continuamente para cubrir determinados turnos en sus días libres, son las plantillas insuficientes que presentan los centros sanitarios y la falta de voluntad de cobertura de necesidades. Por tanto, no pueden ser consideradas incidencias imprevisibles, añade.



La realidad actual es, por ello, que las y los profesionales de Enfermería tienen una disponibilidad “veinticuatro horas al día, los siete días de la semana”, con la consiguiente difuminación de los límites entre la vida laboral y la privada. “Es un ataque a la conciliación de la vida personal y laboral”, apunta.



El Sindicato subraya que los requerimientos desde la dirección son comunicados, en ocasiones, con una antelación de muy pocas horas, sin que el profesional tenga tiempo suficiente para poder gestionar adecuadamente aspectos de su vida cotidiana relacionados con su familia, tiempo de ocio o cualquier otra circunstancia personal.



Protocolos de actuación



El Sindicato de Enfermería considera necesario que, previo acuerdo con los representantes de los trabajadores, se acuerden protocolos de actuación que garanticen el derecho a la desconexión digital, tanto dentro de las administraciones sanitarias públicas como en las empresas sanitarias privadas.



Entre otras medidas, SATSE apunta que los profesionales como el resto de las personas trabajadoras, tienen derecho a no responder a ninguna comunicación, una vez finalizada su jornada laboral, salvo que concurran circunstancias previamente acordadas que sí lo consideren necesario.



El derecho a la desconexión digital ha de respetarse durante los periodos de vacaciones, días de asuntos propios, libranzas, descanso diario y semanal, permisos, incapacidades o excedencias, apunta la organización sindical.



SATSE recuerda que una de las líneas prioritarias del actual Marco estratégico de la UE en materia de seguridad y salud en el trabajo (2021-2027), así como de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (2023 - 2027), es la digitalización, y dentro de ésta, la atención al derecho a la desconexión digital.



Distintos estudios han analizado los riesgos y efectos que conlleva no garantizar la desconexión digital de los profesionales y concluyen que la conectividad permanente supone un claro perjuicio de la persona afectada a nivel psicológico y emocional, como atestigua el propio Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), y repercutiendo negativamente también en la vida personal y familiar.