SATSE denuncia que seis comunidades autónomas, entre ellas C-LM, siguen sin reconocer el "solape de jornada"

lunes 29 de mayo de 2023 , 13:24h

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha denunciado que Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia “continúan sin haber saldado” la deuda que mantienen desde hace años con las enfermeras que trabajan en sus respectivos servicios de salud, al no reconocerles el ‘solape de jornada’.



SATSE critica que estas seis comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla, siguen perpetuando una situación “injusta, discriminatoria y claramente perjudicial” para la totalidad de las enfermeras que trabajan en sus servicios de salud y que siguen sin ver reconocido el trabajo “extra” que realizan todos los días fuera de su jornada laboral para asegurar que sus pacientes reciben la mejor y más segura atención y cuidados.



Según el Sindicato, estos profesionales sanitarios hacen de media unas 80 horas al año que no son reconocidas por su servicio autonómico de salud, algo que no ocurre con sus compañeros de Aragón, Baleares, Cantabria Castilla y León, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y La Rioja.



“Mientras que en el año 2000 se inició el reconocimiento de este derecho laboral en el resto de las autonomías, las enfermeras de Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha y Galicia siguen esperando 23 años después, a pesar de la existencia de distintos fallos judiciales que han dado la razón al Sindicato de Enfermería en las sucesivas demandas planteadas”, señalan desde la organización sindical.



El ‘solape de jornada’ es el tiempo de trabajo (20-25 minutos, como mínimo) que una enfermera dedica, fuera de su jornada laboral, a facilitar al compañero que le releva información clínica y de cuidados fundamental y trascendente sobre la evolución de todos sus pacientes. Unos datos que, de igual manera, recibe cuando entra a trabajar por parte del profesional que le ha precedido en el turno anterior.



“Es absolutamente impensable en el resto de los ámbitos profesionales el hecho de no reconocer cerca de media hora de trabajo al día y, en el caso de las enfermeras, no se hace nada al respecto y se siguen poniendo excusas sin ningún tipo de justificación razonable”, afirman.



En concreto, SATSE reclama que el ‘solape de jornada’ sea compensado preferentemente también en tiempo de trabajo y confía en que las comunidades autónomas “muevan ficha” y finalmente reconozcan este derecho laboral.