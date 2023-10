Alcalá comienza a recoger muestras de cacas caninas para su identificación y también hay que diluir...el pis de los perros

miércoles 25 de octubre de 2023 , 12:38h

Ha comenzado el muestreo de ADN canino, coordinado con el Servicio Municipal de Limpieza Viaria y Policía Local, por todos los distritos de Alcalá de Henares



El concejal de Medio Ambiente, Vicente Pérez, ha acompañado a una de estas unidades por las inmediaciones de la calle Río Manzanares, en el barrio de Nueva Alcalá, afirmando que “es importante señalar la obligatoriedad de contar con el censo de ADN para todos los animales de compañía y que estas campañas fomentan la concienciación en la recogida de las heces".



Con relación a la obligatoriedad de la recogida de las citadas heces y la posibilidad de sanciones al respecto, el edil ha afirmado que “hay que recordar que en caso de que no se recojan las heces y se detecte por ADN al propietario, puede traer aparejadas sanciones que podrían alcanzar hasta los 3.000 euros de multa. No obstante, de lo que se trata es de conseguir tener una ciudad más limpia y concienciar a la ciudadanía de la recogida de heces en nuestras calles, para que estén limpias y saludables”.



OBLIGACIÓN DE TENER CHIP



El genotipado de las mascotas, que es complementario a la identificación mediante microchip, es obligatorio desde el pasado 1 de julio de conformidad a lo establecido en la vigente Ordenanza Municipal reguladora de la tenencia y protección de animales de compañía.



Los propietarios de perros disponían de un plazo de tres meses desde la citada fecha para llevar a cabo el censado mediante ADN canino, tal y como se ha informado en la anterior campaña realizada en relación a la tenencia responsable de animales de compañía.



Un genotipado que permite identificar en cualquier circunstancia a las mascotas, incluidas aquellas camadas no deseadas que son abandonadas incluso antes de su identificación con microchip. Lamentablemente se siguen produciendo casos de abandono de mascotas y, con objeto de que no sean identificadas, les extraen el microchip. A través del censo por ADN se podrá identificar a estos propietarios infractores y perseguir el abandono de forma más efectiva, explican desde Alcalá.



Por otra parte, uno de los mayores conflictos tiene su origen en las conductas incívicas de aquellos que abandonan las heces caninas en los espacios públicos. Recoger las deyecciones caninas es obligatorio siempre, incluidas las áreas caninas habilitadas.



DILUIR EL PIS



Además, se recuerda que también se comprobarán otras obligaciones, como la de portar una botella (agua mezclada con vinagre/bicarbonato sódico/zumo de limón) para limpiar el orín o llevar sujetos a los animales.