Núñez califica de “infantil” la forma en la que Page se excusa para no ir al Senado ya que el Pleno de las Cortes puede celebrarse otro día

Asegura que, hasta el momento, Page nunca ha votado en contra de Sánchez, lo que demuestra que se ha plegado por completo al sanchismo

REDACCION

martes 17 de octubre de 2023 , 18:24h

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha ha calificado de “infantil” la actitud de Page para excusarse y no acudir al Senado a la convocatoria oficial de la Comisión General de Comunidades autónomas, y ha afirmado que el Pleno de las Cortes Regionales puede celebrarse cualquier otro día.



Así se ha expresado Núñez durante una entrevista en el programa ‘Castilla-La Mancha en la onda’, de Ondacero Castilla-La Mancha, en la que ha recordado que la comisión del Senado fue convocada la pasada semana, mientras que el Pleno se convocó en la mañana de ayer. Una comisión a la que han sido convocados los presidentes autonómicos, no se trata de una reunión del Partido Popular.



El responsable del PP en la región ha detallado que el Senado, que es la cámara territorial, convoca a los presidentes de toda España para hablar de la situación del país, de la unidad nacional y para posicionar a las comunidades autónomas en torno a la Ley de Amnistía. “Hay pocas cosas más importantes hoy, si eres presidente de Castilla-La Mancha, que atender la cita oficial de una institución como el Senado”, ha manifestado Núñez.



Además, ha recordado la necesidad de manifestar con claridad, como Castilla-La Mancha, la defensa del país y rechazar la amnistía porque, de no hacerlo, la postura de la región no estará registrada en las instituciones.



Valoración de las declaraciones de Page



Preguntada por las declaraciones de Page del pasado lunes, Núñez se ha referido a los efectos jurídicos y legales que puede tener la amnistía para nuestra región, y ha asegurado que Page, hasta el momento, solo mantiene un posicionamiento político, que es lo que se deja ver en las declaraciones de prensa. Así ha asegurado que, lo que realmente afecta a los ciudadanos son las votaciones porque, las palabras comprometen, pero hacen falta hechos. Además, ha calificado de “grave” la postura de Page si, como él dice, conoce las graves consecuencias de una amnistía y, a pesar de eso, se niega a rechazarla de manera institucional.



Paco Núñez ha reseñado la petición de rechazar con votos la amnistía, y así se lo dirá a los diputados nacionales de todos los partidos si se plantea dicha ley en el Congreso, pero ha recordado que los secretarios provinciales del PSOE de Castilla-La Mancha ya han firmado un documento que da plenos poderes a Sánchez para negociar.



Por último, y volviendo a la Comisión General de Comunidades Autónomas, el presidente de los populares en la región ha afirmado que, los castellanomanchegos deben saber que Page ha sido convocado oficialmente al Senado y tiene que ir a dicha institución a representarlos, pero que ha dicho que no poniendo una excusa. Ha concluido asegurando que es relevante para el futuro de la región que explique su posición real, no la de los medios de comunicación porque, cuando hay que votar, Page nunca vota en contra de Sánchez, lo que demuestra que se ha plegado por completo al sanchismo.