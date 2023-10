INSORPORTABLE : Los alimentos llevan ya 24 meses SIN BAJAR, sube el azúcar (un 59%), la leche (un 42%), las patatas (un 40%)

sábado 14 de octubre de 2023

En términos generales, la última bajada de precios se registró en septiembre de 2021. Desde entonces los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas han crecido un 26%.



Los alimentos acumulan ya 24 meses de subidas. Las presiones en la mayor parte de los productos de la cesta de la compra son tan intensas que en los dos últimos años no se ha producido ni una sola bajada. No hay un encarecimiento tan prolongado en toda la serie del Índice de Precios de Consumo (IPC) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que arranca en 1993. Es decir, que es la subida más larga en al menos 30 años.



Los productos que más se han encarecido en estos cuatro años han sido el azúcar (59%), la mantequilla (48%), las salsas y condimentos (47%), la leche (42%), las patatas (40%), las harinas y otros cereales (40%), los huevos (38%), las legumbres y hortalizas (35%), el arroz (34%), los alimentos para bebé (32%), las confituras y mermeladas (31%), la pasta (30%) o las patatas chips (30%).



También han sufrido una subida próxima o superior al 20% los yogures, la carne, el pescado, el queso, al fruta, el agua o el pan, productos básicos para las familias. Sólo hay un tipo de producto que se ha encarecido menos de un 10%, los frutos secos; y no hay ninguno que haya bajado su precio respecto a septiembre de 2021.