57 peregrinos de San Pedro Apóstol de Guadalajara "atrapados" por el conflicto en Israel en su viaje a Tierra Santa

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 10 de octubre de 2023 , 07:52h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Un grupo de 57 personas de la parroquia San Pedro Apóstol de Guadalajara se encuentran de peregrinación en Tierra Santa, concretamente, en este momento en la ciudad de Nazaret, y aunque ellos están por ahora bien ya que se encuentran lejos de la franja y así se lo han trasladado a sus familias, alguno sí ha manifestado cierta preocupación y temor lógico por encontrarse en un país que se encuentra en guerra.



No obstante, todos ellos han tenido ocasión de ponerse en contacto con sus familias en Guadalajara y les han señalado que se encuentran bien, que no están confinados y que incluso han salido a pasear por la ciudad de Nazaret, ha señalado Alfonso Olmos, director de la Oficina de Información de la diócesis Sigüenza-Guadalajara.



Sin embargo, el conflicto ya ha conllevado que la próxima peregrinación que iba a salir el próximo lunes desde Guadalajara con el mismo destino, y con la que iban a viajar el obispo de la diócesis, Atilano Rodríguez, y el vicario general, Agustín Bugeda, se haya suspendido.



El grupo que ahora se encuentra de viaje a Tierra Santa partió el pasado 6 de octubre en un viaje organizado, con idea de regresar el próximo día 17, pero, aunque en los lugares donde están ahora ninguno está cerca de la franja, no saben realmente si regresarán antes o si tal y como está la situación volverán antes de lo previsto ya que hay una guerra.



En el caso de seguir, de acuerdo a la planificación inicialmente prevista, todo parece indicar que, de seguir allí, tendrán que modificar el itinerario y no parece previsible que puedan visitar Belén.



En cualquier caso, de momento no saben si se regresarán antes o permanecerán allí porque, ni siquiera todas las compañías lo están facilitando. Sin embargo, las familias se han comunicado por whatsApp con sus padres, hijos, hermanos y amigos y están moderadamente tranquilos.