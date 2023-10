El ICA de Guadalajara pide que se deje trabajar a los abogados

Tanto el Decano Emilio Vega Ruiz como los colegiados galardonados reclaman mejoras para el Turno de Oficio

viernes 06 de octubre de 2023 , 19:39h

El Ilustre Colegio de Abogados de Guadalajara ha celebrado en el salón de actos del centro San José de la Diputación Provincial el acto central de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, que ha contado con la asistencia de personalidades relacionadas con el mundo de la Justicia de la provincia, además de políticos y representantes públicos de la vida civil, militar y eclesiástica.



El acto ha estado protagonizado por la jura o promesa de nuevos colegiados, la entrega de reconocimientos a aquellos que lo merecían por años vinculados al ICA de Guadalajara o por el ejercicio de su profesión, así como el sentido homenaje que ha rendido la institución colegial a la ex presidenta de la sala de lo Social del Tribunal Supremo, Rosa María Virolés Piñol al distinguirla como colegiada de honor.



Como es habitual, la celebración ha comenzado con la bienvenida a la colegiación a diez nuevos letrados que, junto a sus padrinos, han jurado o prometido su ingreso en la profesión.



Después llegaba el momento de reconocer, según el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno del ICA de Guadalajara, la trayectoria de los colegiados más veteranos.



Por sus 50 años de colegiación, recibía emocionado una distinción el abogado Luis de Grandes Pascual. Tras él, siete compañeros han recibido una distinción para reconocer más de 25 años como colegiados. En nombre de todos ellos, intervino la colegiada Nuria Domínguez, quien, después de alabar las bondades de la profesión y la necesidad de que siga existiendo “la formación humanística y jurídica del abogado”, ha querido expresar un enérgico “¡Basta ya!” para referirse a la situación perjudicial que han vivido los abogados a lo largo de 2023 con las sucesivas huelgas de funcionarios de la Administración de Justicia.



El apartado de reconocimientos se cerraba con el merecido homenaje del Colegio de Abogados de Guadalajara a Rosa María Virolés Piñol, quien ha sido nombrada como Colegiada de Honor de la institución. Ella, que volverá a estar presente a finales de mes para la organización de unas Jornadas de Derecho Laboral, ha asegurado que va “a seguir activa”, a pesar de su reciente jubilación, en verano, dejando atrás su responsabilidad como presidenta de la sala de lo Social del Tribunal Supremo tras 53 años dedicada al mundo laboral. “Es mi vida y es lo que he hecho siempre”, ha dicho la jurista que agradecía emocionada por ser “la primera vez que me hacen Colegiada de Honor”.



Para cerrar el acto, tomaba la palabra el Decano del ICA de Guadalajara, Emilio Vega Ruiz, quien, como habían hecho con anterioridad, se refirió a la conflictividad social que vive el mundo judicial. “Trabajar es un derecho que durante casi seis meses de se este año se nos ha visto impedido”, ha denunciado el Decano.



En su intervención, Vega Ruiz ha vuelto a recordar la importancia que tiene la Justicia Gratuita en el sistema jurídico español y ha pedido al Ministerio de Justicia que reconozca de una manera más adecuada las condiciones de los letrados que ejercen en el Turno de Oficio “después del último palo recibido. No conocen lo que es un abogado de oficio”, se ha atrevido a decir en referencia a la actitud que muestra el Ministerio de Justicia respecto a los 23 colegios que forman parte de su demarcación para garantizar el adecuado funcionamiento del Turno de Oficio.



Una vez más, Emilio Vega Ruiz ha criticado la falta de servicios de la sede judicial de Guadalajara inaugurada hace un dos y medio, principalmente para mejorar la labor de los abogados, al tiempo que ha vuelto a reiterar, en este caso a la nueva alcaldesa de la ciudad, presente en el acto, el compromiso adquirido desde hace años por la institución que dirige con la Abogacía para inaugurar de manera oficial una glorieta dedicada al Turno de Oficio, lo que contribuiría a mejorar la imagen del mismo en la sociedad.



El Decano del ICA de Guadalajara agradeció la colaboración de la Diputación de Guadalajara para continuar con el servicio de asistencia jurídica a pueblos con poca población y animó al Ayuntamiento de Guadalajara a buscar fórmulas de colaboración con el colegio para beneficio de los ciudadanos como existieron en distintos programas años atrás con un programa de asistencia jurídica a mayores.



Para finalizar, Emilio Vega Ruiz quiso recordar, como es habitual en su discurso, a los cinco compañeros fallecidos durante el último año.



Los actos de celebración por la festividad de la Virgen de El Pilar, patrona del Colegio de Abogados de Guadalajara, finalizarán los días 26 y 27 de octubre con la celebración de las XII Jornadas de Derecho Laboral y Seguridad Social a la que aún pueden inscribirse los colegiados y que contarán con importantes ponentes.