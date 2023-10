Condena por un delito de injurias graves a una animalista que vejaba a policías, guardias civiles, cazadores y toreros

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

jueves 05 de octubre de 2023 , 11:37h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El Juzgado de lo Penal Nº 1 de Ciudad Real ha condenado a 9 meses de multa, por un delito de injurias graves a una animalista que vejaba a policías, guardias civiles, cazadores y toreros en las redes sociales.



Así lo ha dado a conocer este miércoles la Federación de Caza de Castilla-La Mancha que ha ejercido la acusación particular, habida cuenta de que muchos de los mensajes iban dirigidos contra este colectivo



El juzgado también ha condenado a esta persona al pago de las costas procesales.



La acusada fue detenida por la Guardia Civil de Ciudad Real en 2018 acusada de un posible delito de odio cometido a través de las redes sociales. Lo hizo después de que encontrara numerosas publicaciones con comentarios de “marcado carácter de odio e incitación a la violencia contra otros colectivos por razón de su ideología con acceso público para cualquier usuario de internet”.



La Federación de Caza de Castilla-La Mancha ha asegurado que contra el colectivo de cazadores dirigió mensajes como “cazadores porque no os ahorcáis ya de una puta vez excrementos!! Escoria, puta escoria”.



A pesar de que el juez de instrucción denegó la personación de la federación en este juicio, finalmente, tras recurrir a la Audiencia Provincial, ha podido ejercer la acusación particular al admitir su personación en el caso.



La Audiencia tuvo que intervenir más tarde para ordenar al juzgado continuar adelante con la tramitación de la causa tras un primer intento de sobreseer y archivar el asunto.



La audiencia terminó también, en este caso, dando la razón a la federación en Auto de 16 de abril de 2021.



Finalmente, en sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal Nº 1 de Ciudad Real, se ha condenado a la usuaria de redes por un delito de injurias graves contra las fuerzas de seguridad.



No ha cabido la acusación y condena por un delito de odio, aunque en el Auto dictado por la audiencia, se reflexiona sobre “si los límites de la protección penal frente a determinadas conductas debieran ser ampliados, a fin de garantizar el goce de los derechos por los ciudadanos y su dignidad.



La petición inicial de pena se ha visto reducida por la apreciación de dos atenuantes, una de dilaciones y otra de trastorno mental transitorio.



Para la Federación se trata de un importante precedente en cuanto que la condena es un aviso a otros usuarios de redes que se dedican a propalar todo tipo de insultos, palabras ofensivas e incitación a la violencia y al odio en internet.



Para Manuel Aranda, delegado de la Federación de Caza en Ciudad Real “este tipo de conductas no pueden resultar impunes y es necesario poner freno a estos ataques”.



Por su parte, Agustín Rabadán, presidente de la federación castellanomanchega, ha asegurado que “esta entidad va a mantener una política de tolerancia cero frente a este tipo de ataques y vejaciones, frente a ciudadanos libres que ejercen una actividad legal y necesaria”.



La representación de la federación en el proceso ha sido ejercida por el abogado Santiago Ballesteros, quién por otro lado, viene reclamando desde hace años la “necesidad de introducir cambios legislativos que pongan fin a la impunidad y linchamiento existente contra colectivos como el de los cazadores o los toreros”, ha terminado diciendo.