Una alcaldesa de Gran Canaria anuncia que no asumirá más enterramientos de inmigrantes... por el gasto que ocasiona

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 22 de septiembre de 2023 , 20:26h

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) ha anunciado que no asumirá más enterramientos de inmigrantes irregulares que hayan fallecido durante la travesía que iniciaron en la llamada ruta canaria desde el continente africano, debido al gasto que ocasiona a las arcas municipales.



«Nosotros ya no vamos a asumir ningún enterramiento más porque lo debe pagar el Gobierno de España», ha dicho la alcaldesa, Onalia Bueno, de Juntos por Mogán-CC, en declaraciones a Televisión Española.



La primera edil ha señalado, no obstante, que sí cederá los nichos para que haya un enterramiento, «pero no los gastos que ocasiona porque no estamos hablando ni de uno, ni dos, ni tres... y eso son gastos que yo detraigo de mis vecinos



«Y es que aquí ni siquiera el Gobierno de España a través de la Delegación del Gobierno se interesa por nada», declaró la alcaldesa.



Por su parte, este viernes Salvamento Marítimo desembarcó en el Muelle de Arguineguín, dentro del municipio de Mogán a un total de 58 migrantes irregulares, todos en buen estado de salud.