Vuelve a Madrid la Vogue Fashion Night Out

viernes 22 de septiembre de 2023

Vuelve un año más a Madrid la Vogue Fashion Night Out, coincidiendo con el 35 aniversario de la revista en España. El evento cuenta con diversas actividades relacionados con el mundo de la moda y la belleza, además de las actuaciones en vivo de algunos de los artistas nacionales más importantes del momento.



Este año, la Vogue Fashion Night Out tiene lugar en la calle Ortega y Gasset, donde se han instalado diferentes stands relacionados con la moda y la belleza, música en directo y un photocall por el que pasarán diversas celebridades y amigos de la marca.



En este escenario y eje central de la fiesta, el público puede participar al aire libre en la fascinación de la experiencia Vogue hasta las doce de la noche, donde se han ofrecido actividades y numerosas experiencias.



En cuanto a la música, la noche cuenta con las actuaciones de Vicco, Leo Rizzi, Marlon y Paula Cendejas. Una auténtica fiesta en la que miles de personas se unen para celebrar la moda como un medio de expresión con impacto social, económico y cultural.



Vogue Fashion Night Out es una fiesta que nació en 2009 como respuesta a la recesión económica y al declive provocados por la crisis financiera de 2008. Más de una década después se mantiene en el calendario, añadiendo novedades, pero siempre manteniendo su misión original de servir como puente entre el público y la industria de la moda.