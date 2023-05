Confirmada la sentencia de tres años de cárcel impuesta a Sarkozy por corrupción

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 17 de mayo de 2023 , 20:44h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue condenado en apelación a tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, por un delito de corrupción cometido en 2014, la misma pena a la que fue sentenciado en marzo de 2021 en primera instancia.



Sarkozy, el primer ex jefe del Estado condenado a una pena de prisión efectiva, no ingresará en prisión, porque el tribunal precisó en su condena que puede cumplir la pena en arresto domiciliario y con un brazalete electrónico.



Todo apunta a que Sarkozy, retirado de la primera línea política desde 2016, pero muy influyente entre los conservadores franceses, recurrirá la sentencia al Supremo, por lo que todavía no tendrá que cumplir esa pena.



El expresidente fue condenado en primera instancia en marzo de 2021 a tres años de cárcel, dos de ellos exentos de cumplimiento, por un delito cometido en 2014, dos años después de abandonar el poder, cuando, según la sentencia, utilizó su influencia para obtener beneficio en otra causa.



Durante el juicio en Apelación en diciembre pasado, la Fiscalía había pedido una reducción de esa pena, con tres años exentos de cumplimiento, pero el tribunal ha sido más duro con Sarkozy.



Dos años después de abandonar el Elíseo, Sarkozy trató de obtener beneficios judiciales de un alto magistrado, algo que salió a la luz por las escuchas telefónicas a las que estaba sometido en otra investigación.



El tribunal condenó también a los otros dos acusados, el abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, a tres años de cárcel, dos exentos de cumplimiento, además de tres años de prohibición de ejercer su profesión; y al magistrado Gilbert Azibert a la misma pena con tres años de privación de sus derechos cívicos. Ninguno de ellos tendrá que ingresar en la cárcel.



La sentencia es particularmente dura con Sarkzoy, porque, según explicó la presidenta del tribunal, "se benefició de su estatus de expresidente (...) para obtener un beneficio personal".



El caso, prosiguió, "atenta contra la confianza que los ciudadanos pueden legítimamente esperar de la justicia". Aunque Sarkozy siempre ha negado su culpabilidad, ya solo le queda la vía del Tribunal Supremo para poder demostrarla. Tiene cinco días para presentar ese recurso.