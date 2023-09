Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

CUARTO DÍA DE ENCIERRO : Encierro (2 minutos) limpio pero larguíiiiisimo (18 minutos)... ¿Hay algún "Florito" en Guadalajara?

"La eficacia y rapidez de Florito para llevar a corrales a los toros es impresionante. Se acabaron los tediosos y eternos minutos de espera, así como las alocadas carreras y los capotazos a granel"

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 17 de septiembre de 2023 , 10:08h

Ampliar Foto : EDUARDO BONILLA

Técnicamente la duración de un Encierro se contabiliza desde que se abre el portón de los corrales portátiles (en Bejanque) hasta que el último toro entra en los toriles de la plaza de Toros.



Pues bien, este domingo el último Encierro de Guadalajara fue limpio, con los toros en manada con los cabestros durante todo el recorrido, con excepción de un rezagado que en ningún momento se volvió para atrás, y no puso en peligro a los corredores.



No hubo excesiva afluencia de corredores, y solo algún afortunado pudo "pillar toro" y disfrutar de una corta carrera. Demasiados corredores inexpertos que en repetidas ocasiones cometían el error de cruzarse en diagonal con el peligro que esto conlleva...y todavía hay gente que dice que Dios no existe...



Así las cosas, a las 8,02 entraban los toros en los toriles de la plaza de toros, ¿todos? No, todos menos uno que estuvo durante más de 15 minutos correteando y campando a sus anchas por el coso de Las Cruces.



Los directores de lidia fueron incapaces de meter al toro a los corrales durante todo ese tiempo. Por cierto, ¿no hay profesionales taurinos capacitados en Guadalajara? Ni esas direcciones de lidias les dejan ya a los banderilleros y matadores de toros de capital y provincia de Guadalajara.



Una feria con nueve puestos para matadores de toros NO ha contado con ni un solo alcarreño ANUNCIADO. Y la empresa tampoco les ha permitido ganarse el pan con las direcciones de lidia en los encierros de su capital. Envidia de Albacete…



Los pastores hicieron bien su trabajo manteniendo el ruedo libre de púbico y evitando que alguien tuviera la mala idea de echarse al ruedo a citar al toro, en ese sentido un DIEZ para los pastores.



Primero intentaron que entrara a punta de capote. Se llegó a quedar en la entrada de toriles en varias ocasiones. Un cite acertado desde las troneras del pasillo interior de corrales hubiera sido suficiente para llamar su atención y que el toro entrara. No ocurrió.



A continuación, salió UN SOLO cabestro a la plaza. Resultado infructuoso y además el toro corneó y volteó al cabestro.



A la tercera intentona, ya sacaron TODA la manada de los cabestros. Para entonces, el toro había desarrollado sentido y se había adueñado del albero alcarreño. Cuando el toro con la manada de los cabestros llegaba a la puerta de los corrales, se daba media vuelta y otra vez a los medios, que es donde se sentía seguro.



Al final y gracias a la protección del manto de la Virgen de La Antigua, el toro entraba a los corrales, después de más de 15 larguíiiiiisimos minutos, y técnicamente, se daba por finalizado el último Encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara 2023.



¿Quién es Florito?.-



Durante más de 30 años ha sido el mayoral y veedor de la mejor plaza de toros del mundo, las Ventas de Madrid.



Florencio Fernández Castillo, más conocido como ‘Florito‘ nació en ciudad toledana de Talavera de la Reina el 14 de febrero de 1962. Tras probar suerte como novillero -no llegando nunca a tomar la alternativa, retirándose en 1981- entró en 1986 como mayoral y cabestrero en la plaza de toros de Las Ventas tras ser contratado por el empresario Manuel Martínez Flamarique (Chopera).



En 1986 el diario El País escribía lo siguiente sobre su figura: «La revelación de la actual temporada en Las Ventas, paradójicamente, no es ningún torero, sino el nuevo mayoral de la plaza, Florito Fernández. Su eficacia y rapidez para llevar a corrales a los toros devueltos por el presidente. es impresionante. Se acabaron los tediosos y eternos minutos de espera para esta faena, tan habituales anteriormente, así como las alocadas carreras y los capotazos a granel».



Pues eso, un "Florito" para Guadalajara sería más que razonable...