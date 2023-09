FASHION WEEK MADRID : El color de la sabana africana cala en la nueva colección de Agatha Ruiz de la Prada

viernes 15 de septiembre de 2023

Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado este jueves en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid una propuesta para la primavera-verano 2024 inspirada en el calor de la gente de África y el colorido de este continente, donde ha presentado varias colecciones.



El color y los estampados africanos son el eje de esta colección en la que sobresalen caftanes y diseños con mucho vuelo. La novedad han sido las propuestas masculinas, entre ellas el tradicional pantalón de harem.



"He agathizado la fauna y flora tan exuberante que rodea todo", advierte Ágatha Ruiz de la Prada (Madrid, 1960) señalando el estampado deconstruido que simula la piel de jirafas y cebras en algunas de las faldas.



Otro de los estampados más llamativos han sido las coloridas geometrías de las típicas viviendas de barro del continente; diseños que ha intercalado con vestidos confeccionados con trenzas de tul de diferentes colores, "un homenaje al peinado tradicional de la mujer africana".



Una de las líneas que irrumpe con fuerza son los patrones circulares, donde no faltan los iconos de la firma: el corazón, las flores y las estrellas.



Manteniendo la línea trazada por la diseñadora vinculada a la sostenibilidad, la creadora ha tuneado viejos pantalones vaqueros a los que ha dado una nueva vida.



Una colección en la que imprime los atardeceres de la sabana africana, a la que incorpora por primera vez alpargatas de esparto.



Antes, la firma Claro Couture, capitaneada por los sevillanos Fernando Claro y su hija Beatriz, ha presentado una colección inspirada en el mar y dirigida a eventos, bodas y alfombras rojas.



Las nuevas propuestas para la primavera-verano 2024 se componen de más de treinta diseños en tul y seda y en las que sobresalen sofisticados bañadores y pareos de cristal sexies y muy potentes que logran esa esencia femenina y sofisticada.



Siempre presente en sus colecciones, el blanco irrumpe con fuerza y se codea con tonos azules, rosas y beiges en una propuesta en la que los accesorios, perlas y conchas de mar, en clave maximalista, se convierten en protagonistas.



Paloma Suárez nació en la isla de La Palma (Canarias) y con apenas 12 años e inspirada por el diseñador de zapatos Manolo Blahnik comenzó su andadura en el mundo de la moda pintando zapatillas a mano en la playa.



Sin pretenderlo, fue tal éxito que se puso manos a la obra para convertirse en diseñadora de moda. Se trasladó a Madrid y comenzó su carrera universitaria para convertir su sueño en una realidad: ser diseñadora de moda.



Una profesión en la que ha conseguido abrirse camino como ha demostrado con la colección que ha presentado en la 78 edición de la pasarela madrileña, en la que se han visto prendas masculina y femenina vistosas, todas ellas confeccionada con mino en la que ha destacado una gabardina verde menta de impecable costura.



Junto a tejidos suaves y vaporosos, Paloma Suárez propone diseños ajustados con aperturas estratégicas y flecos que combina con botas de "cowboy".



Su trabajo, con detalles artesanales, gusta mucho en Estados Unidos, sobre todo en Texas, "alucino cuando me llegan pedidos de allí", ha señalado esta canaria que ha vestido a artistas internacionales como Halle Bailey, Normani o Rita Ora.



La novedad de esta jornada ha sido el debut de Simorra que llega a la pasarela con el objetivo de dar a conocer su nueva ruta en la moda.



Esta casa, fundada en 1978, ha presentado una colección en la que ha puesto en valor tejidos construidos mediante técnicas manuales de entrelazado y trenzado.



La firma propone una estética minimal muy actual con tejidos como el jacquard, guipur, organza, rafia y napa, texturas que trabaja con técnicas artesanales de trenzado y bordado que dan un plus a su costura.