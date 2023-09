Vox CLM apoya y pide "acelerar" la declaración de zona catastrófica por la DANA

miércoles 06 de septiembre de 2023 , 16:52h

El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha manifestado que su partido apoyará la petición expresada por el presidente regional, Emiliano García-Page, de solicitar la declaración como zona catastrófica de las zonas de la Comunidad Autónoma afectadas por la DANA de este pasado domingo, aunque ha insistido en que es necesario que las ayudan llegues a las familias que han sufrido daños.



En una entrevista este martes en CMMedia, Moreno ha insistido en que hay que "acelerar" esa declaración, ya que la realidad "avala" que se demande la declaración de zona catastrófica, pero dando preferencia a que las ayudan lleguen "a esas familias que lo están pasando mal".



"Lo que no puede ser es, como en otras ocasiones, que se dice que se va a tramitar y luego pasan las semanas y las ayudas no terminan de llegar. Trabajaremos para que lleguen a todos esos municipios", ha aseverado.



De ahí, ha insistido, que la propuesta expresada por García-Page tenga "todo el apoyo" de Vox, ha proseguido Moreno, que ha incidido en que haya solicitudes tanto a nivel nacional como europeo para conseguir "el mayor volumen económico" de ayuda a las zonas afectadas por las lluvias.



Además, ha abogado por trabajar para que "no se repitan los mismos daños y los mismos sitios", haciendo hincapié en que hay "carencias y necesidades de canalizaciones y mejora de alcantarillados" que ayudarían a que estas situaciones no se produzcan.



REFORMA DEL ESTATUTO



En otro orden, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha asegurado que esperará a que el PSOE les informe sobre su idea de reforma del Estatuto de Autonomía, pero ha advertido de que no apoyarán una modificación en el que la única propuesta sea "aumentar el número de diputados y el gasto".



Moreno ha manifestado que el PSOE "vende" como necesaria esta modificación del Estatuto, aunque "todavía no ha explicado" ni a la ciudadanía ni a Vox en qué va a consistir ese cambio que plantea.



"Estamos a la espera de que nos pasen el borrador o nos citen y nos digan en qué están trabajando", ha comentado, insistiendo en que no apoyarán ningún cambio que solo pretenda añadir más diputados al Parlamento regional.



En este sentido, ha puesto el foco en que en este inicio de legislatura se han incrementado las asignaciones económicas a los grupos con representación en las Cortes.



"Veremos sus propuestas pero la realidad es que el PSOE, teniendo menos diputados --que en la anterior legislatura--, va a recibir más dinero de las Cortes. Esa ha sido la prioridad de Emiliano García-Page, que su grupo reciba más dinero teniendo menos diputados. Ahora está por ver cuál es su propuesta", ha remachado.