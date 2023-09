CSIF entra con fuerza en la empresa pública regional Geacam

La Central Sindical se ha presentado por primera vez a las elecciones del ente público, logrando ganar en Toledo y siendo la opción más votada en todas las mesas de personal técnico

REDACCION

sábado 02 de septiembre de 2023 , 11:37h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha entrado con fuerza en la empresa de gestión ambiental de Castilla-La Mancha (Geacam), con la suma de 14 delegados en la primera ocasión en la que se ha presentado a las elecciones sindicales de este ente público.



CSIF se convierte en la gran alternativa a los sindicatos de clase. No en vano, la Central Sindical se sitúa como la segunda organización con más representación en Geacam, provocando una enorme pérdida de peso para CCOO y UGT.



Además, CSIF ha ganado las elecciones de Toledo y ha sido la fuerza más votada en las mesas de técnicos de todas las provincias (en Ciudad Real se celebrará este proceso el próximo año). En total, se elegían 60 delegados en unas elecciones que se iniciaban el miércoles y concluían ayer.



Esta entrada de CSIF en Geacam se ha producido como fruto del hartazgo y la desazón de la plantilla de la empresa, que observa, negociación tras negociación, cómo sus condiciones laborales no sólo no mejoran, sino que en ocasiones empeoran.



CSIF agradece toda la confianza depositada por los trabajadores, conscientes de que la Central Sindical les defiende con independencia y honestidad, alejado de decisiones que se toman en base a caprichos políticos y a la devolución de favores sin buscar el beneficio para todo el personal.



Por delante, CSIF buscará mejoras salariales para todas las categorías; estabilidad; asegurar la subrogación real para toda la plantilla; obligación de cumplir con la tasa de reposición; desconexión real, teletrabajo para el personal de oficina y asistencia y mayor conciliación; formación adecuada y de calidad; segunda actividad acorde con las necesidades del personal; fin del ‘enchufismo’; lucha por el Estatuto de Bombero Estatal; creación de Agencia de Emergencias en Castilla-La Mancha e instauración del turno 2-2-2 evitando así la disponibilidad absoluta del personal durante la campaña de extinción, entre otros puntos.